¿Dónde se han ido los escaños que han evitado la mayoría absoluta de Moreno?

Noche electoral agridulce para el PP-A de Juanma Moreno, que ha perdido la histórica mayoría absoluta que consiguió en junio de 2022, aunque ha ganado las elecciones andaluzas sacando 150.000 votos más. Casi cuatro años después, el presidente de la Junta de Andalucía ha acusado el desgaste en una jornada electoral de sorpresas en la que su partido se ha dejado cinco escaños. El PP ha pasado de 58 a 53 representantes en el Parlamento de Andalucía, aunque el PSOE de María Jesús Montero haya conseguido el peor resultado de la historia de los socialistas en la región, pasando de 30 a 28 escaños.

Los populares han ganado en todas las provincias como ya hicieron en 2022, pero han perdido escaños en cinco provincias: Córdoba, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla. En estas provincias esos escaños han ido principalmente a dos formaciones: Vox y Adelante Andalucía. Estos últimos se han convertido en la gran sorpresa de la noche, pasando de 2 a 8 escaños y casi duplicando al otro partido en la extrema izquierda, Por Andalucía, la única formación que se mantiene con cinco escaños. Otra de las grandes sorpresas ha sido Se Acabó la Fiesta; la formación de Luis Alvise Pérez se ha quedado como la primera fuerza extraparlamentaria con 105.385 votos y el 2,53% del total.

¿Dónde han ido los escaños del PP?

A primera vista se puede plantear que los escaños que ha perdido el PP de Juanma Moreno se han ido a Vox y Adelante Andalucía, aunque también hay que contar con los dos diputados que ha perdido el PSOE-A en Huelva y Granada y que han recogido esas dos formaciones. En Huelva, cabe recordar que fueron asesinados los guardias civiles por el narco en plena campaña electoral y la candidata socialista lo calificó como "accidente laboral", generando una gran polémica.

También de Huelva eran la mayoría de las víctimas del accidente de Adamuz. En esta provincia Vox ha ganado un escaño. Otro dato a destacar es que en Almería el partido de Santiago Abascal le ha dado el sorpasso al PSOE-A, convirtiéndose en la segunda fuerza tras el PP y sacando 5.000 votos a los socialistas.

Adelante Andalucía, que en 2022 sacó solo dos escaños, uno por Cádiz y otro por Sevilla, ha aumentado considerablemente su representación en el Parlamento de Andalucía. En Córdoba, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla el PP-A ha perdido escaños que ha ganado la formación de José Ignacio García. En Cádiz y Sevilla han ganado un diputado más, en la última adelantando a Vox en votos, y en Huelva, Málaga, Córdoba y Granada han conseguido representación.