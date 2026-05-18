El lío de la candidata del PSOE en Granada: vota en otra mesa y obliga a anular un voto al azar

La cabeza de lista del PSOE por la provincia de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha presentado un recurso tras registrarse una incidencia administrativa durante la jornada electoral, después de que su voto fuese depositado en una mesa que no le correspondía inicialmente asignada en el municipio granadino de Cuevas del Campo.

Según ha informado el PSOE en una nota, la candidata acudió a votar en la mañana del pasado domingo en la mesa electoral donde lo había hecho habitualmente, situada en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo. El voto fue introducido en la urna con la autorización inicial de los miembros de la mesa.

Sin embargo, posteriormente los responsables electorales detectaron que, en esta ocasión, la votante debía haber ejercido su derecho en la Mesa 2 del mismo centro electoral, lo que motivó la comunicación de la incidencia a la Junta Electoral.

Decisión de la Junta Electoral

Tras la consulta a la autoridad competente, la jueza encargada del proceso determinó que no procedía permitir un nuevo ejercicio del derecho al voto por parte de Olga Manzano.

Además, se ordenó la anulación por azar de uno de los votos contenidos en la urna de la Mesa 1, como medida para corregir la situación generada tras la introducción del sufragio en una mesa no correspondiente.

Desde el PSOE de Granada han trasladado que la incidencia fue comunicada tras detectarse el error administrativo una vez ya depositado el voto, y que el procedimiento se activó conforme a las indicaciones de la Junta Electoral.

Recurso del PSOE y argumentos del partido

Ante esta decisión, el PSOE ha presentado un recurso al considerar que los hechos no afectan al resultado del municipio ni al desarrollo global de la jornada electoral.

En su planteamiento, el partido sostiene que existen mecanismos suficientes para dejar constancia de la incidencia sin necesidad de proceder a la invalidación de ningún voto ya emitido.

El recurso solicita además que se reconozca formalmente que Olga Manzano ejerció su derecho al voto en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo, donde acudió inicialmente.

Posición del coordinador de campaña

El coordinador de campaña del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha señalado que la candidata votó en la ubicación habitual y siguiendo las indicaciones del procedimiento del propio colegio electoral.

Carranza ha defendido que el hecho responde a una cuestión organizativa dentro del mismo centro de votación y ha subrayado que, a su juicio, no tiene impacto en el resultado final del proceso.

Desde el partido insisten en que la incidencia se limita a un ajuste administrativo relacionado con la asignación de mesa dentro del mismo espacio electoral.

La Junta Electoral ha quedado ahora pendiente de resolver el recurso presentado, que solicita la revisión de la decisión adoptada tras la detección del error en la asignación de mesa.