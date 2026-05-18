El voto a Alvise castiga a Vox: Se Acabó la Fiesta le quita escaños en Jaén, Málaga y Córdoba

Se Acabó la Fiesta (SALF) ha vuelto a quedarse fuera de las instituciones en las elecciones de Andalucía, pese a superar con claridad los 100.000 votos. El partido encabezado por Luis Pérez –conocido como Alvise Pérez– ha obtenido 105.671 papeletas, el 2,53% del total, un resultado insuficiente para lograr representación pero con un efecto inmediato en el reparto provincial de escaños, especialmente en la competencia directa con Vox.

La candidatura andaluza –liderada por Adrián Yacar– suma así una nueva cita electoral sin lograr entrar en un parlamento autonómico, tras sus anteriores intentos en Aragón o Castilla y León, pero consolida una situación que se repite : una bolsa de voto relevante que no se traduce en diputados, aunque sí altera equilibrios muy ajustados en circunscripciones medianas y pequeñas.

Jaén y Málaga

El caso más claro se ha producido en Jaén, donde Vox se ha quedado a solo 239 votos de arrebatar un escaño al PSOE. En esa misma provincia, SALF ha alcanzado alrededor de 5.480 sufragios (1,6%), una cantidad que resulta determinante en un contexto de diferencias tan reducidas. El resultado final ha acabado inclinando el último asiento hacia los socialistas, dejando a la formación de Santiago Abascal sin ese representante.

Málaga ha vuelto a ser el principal foco del fenómeno. Allí, Vox se ha quedado a 1.054 votos de obtener el último escaño en disputa frente al PP, mientras que SALF ha concentrado más de 22.000 papeletas. Se trata del mayor número de votos que ha conseguido el partido en Andalucía, aunque esto no se ha traducido en escaños. Aún así, ha sido suficiente para influir en el reparto.

Córdoba y Granada

En Córdoba se ha repetido el mismo patrón. Vox ha perdido el último representante por una diferencia de 7.630 votos, mientras SALF ha sumado cerca de 8.760 apoyos. Estos resultados muestran cómo la división del voto influye en el reparto provincial, donde pequeñas diferencias pueden cambiar directamente el número final de escaños.

Sin embargo, en Granada el voto a la candidatura de Alvise no ha influido en el reparto de escaños, a diferencia de lo ocurrido en otras provincias andaluzas.

Un patrón en el tablero electoral

El resultado en Andalucía refuerza una tendencia ya observada en anteriores citas electorales recientes: Se Acabó la Fiesta acumula decenas de miles de votos, pero sin alcanzar representación institucional, mientras su distribución territorial termina influyendo en los márgenes finales de partidos como Vox.

En esta ocasión, el efecto ha sido especialmente visible en provincias donde la lucha por los últimos escaños se ha resuelto por diferencias mínimas, consolidando un escenario en el que el voto a SALF no entra en el reparto directo, pero sí reconfigura indirectamente el resultado entre las principales fuerzas políticas.