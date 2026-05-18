Este domingo electoral en Andalucía la gran sorpresa ha sido Adelante Andalucía, la formación de extrema izquierda andalucista que fundó Teresa Rodríguez cuando se escindió de Podemos. Con el paso atrás de Rodríguez en 2023, otro político gaditano ocupó su puesto como portavoz parlamentario de la formación y, casi un año antes de estos comicios, en marzo de 2025, fue elegido candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía: José Ignacio García.

Ese político nacido en Jerez de la Frontera en 1987 es licenciado en Psicología y ha trabajado como orientador educativo y profesor de secundaria. Ha estado vinculado desde su juventud a movimientos estudiantiles, al movimiento anticapitalista y al SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores). Tras el 15-M de 2015, es uno de los fundadores de Podemos en Andalucía junto a Teresa Rodríguez y, tras la ruptura con Pablo Iglesias y la creación de Adelante Andalucía, José Ignacio García siguió al lado de la roteña.

José Ignacio García ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía entre diciembre de 2018 y agosto de 2021 y, luego, desde febrero de 2023 tras la renuncia de Teresa Rodríguez, cuando se hizo cargo de su puesto siendo uno de los dos diputados que Adelante Andalucía tenía tras las elecciones andaluzas de 2022.

"Robar la sonrisa a Moreno Bonilla"

Las elecciones de este domingo han convertido a José Ignacio García, al que muchos llamaban "el Gabriel Rufián andaluz" por sus intervenciones en el Parlamento de Andalucía con un perfil muy combativo contra el presidente Juanma Moreno, en una estrella ascendente en la política nacional. El propio García dijo tras conocer los resultados que Adelante Andalucía se presentará a las próximas elecciones generales.

Defensor de "lo público" y con la crisis del cribado del cáncer de mama como bandera durante los dos debates televisados, supo colocar su mensaje atacando directamente a Moreno. Además, aseguró desde el inicio de la campaña que su formación era la única que podía arrebatar la mayoría absoluta al PP-A, amenazando con "robar la sonrisa" al presidente de la Junta. "El único partido que le puede quitar la mayoría en las ocho provincias al PP se llama Adelante Andalucía, todas las encuestas lo están diciendo. O los últimos diputados van para el PP y la extrema derecha o a Adelante Andalucía", apuntó.

"Yo hago un llamamiento a toda la gente progresista, de izquierdas, los que creen en lo público y los derechos sociales hayan votado lo que hayan votado, aquí no pedimos carné de pureza a nadie. Lo que decimos es que concentremos el voto de la gente que queremos una Andalucía mejor en Adelante Andalucía. Es la única fuerza que está en condiciones de quitarle escaños al PP. Y si toda la gente que creemos en una Andalucía mejor concentra el voto, al señor Moreno Bonilla le robamos la sonrisa este domingo. Y sólo por el placer de verle que se le quite esa sonrisita de privatizador de la sanidad, sólo por ese gustito que vamos a tener la gente de izquierdas este domingo, merece la pena votar a Adelante Andalucía", dijo en campaña José Ignacio García.

Una amenaza que ha cumplido con creces después de lo sucedido en las elecciones del pasado domingo, en las que el PP de Juanma Moreno se ha dejado cinco escaños, muchos de ellos conseguidos por Adelante Andalucía. Tras conocer los resultados en los que Adelante Andalucía consiguió más de 400.000 votos y 8 escaños, Teresa Rodríguez dijo en televisión que "ha sido la gran sorpresa de las elecciones no sólo para nosotros sino para el panorama político a nivel de Andalucía y a nivel del conjunto del Estado español". "Hay una nueva fuerza emergente identitaria también y que responde a una actualidad de muchas necesidades, identidades y seguridades", añadió.