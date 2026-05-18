La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, fue lanzada desde Ferraz para tratar de volver a ganar la Junta de Andalucía para el PSOE. La operación para colocar a la "mujer más poderosa" de España, como ella misma se definió, ha resultado a la postre un fracaso viendo los resultados de las elecciones andaluzas del pasado domingo.

Es cierto que Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta que consiguió en 2022, pero el resultado conseguido por María Jesús Montero ha sido nefasto para el partido que gobernó durante casi cuatro décadas en Andalucía. El PSOE con Montero ha caído dos escaños más que con Juan Espadas en los comicios pasados, siendo un resultado que entonces se calificó de desastroso. Desde Ferraz maniobraron para colocar como candidata a la ex número dos de Sánchez en el Gobierno y mandaron a Espadas al Senado, donde está desde 2021 Susana Díaz.

Es un maldito funeral

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Una de las imágenes que ha dejado la catastrófica noche electoral del PSOE-A es la cara por los suelos de la expresidenta socialista de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019. Una cámara captó a Díaz en la sede del PSOE tras conocerse los resultados del partido que dirigió durante más de una década. Susana Díaz no pudo contener ni ocultar la decepción por el hundimiento de su partido perpetrado por la que fue su consejera de Hacienda, María Jesús Montero.

Una derrota 'sin paliativos'

La senadora socialista ha participado en el programa Espejo Público de Antena 3, donde es una tertuliana habitual, para comentar los resultados de las elecciones andaluzas del pasado domingo. Susana Díaz ha lamentado la derrota "sin paliativos" de María Jesús Montero y que Vox le vaya a "sacar las higadillas al PP" en Andalucía. "Yo lo que espero es que eso no lo paguen los servicios públicos ni los andaluces", ha añadido Susana Díaz, que ha recordado que lo sucedido el domingo deja a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "la única única con mayoría absoluta de la derecha".

Susana Díaz ha comentado que "ha votado más gente a la izquierda, lo que ocurre es que esos votos mayoritariamente han ido a Adelante, no han ido a nosotros" y sobre la continuidad de Montero en Andalucía ha dicho estar "convencida de que lo va a hacer". "No lo puedo confirmar porque lo tiene que confirmar ella, pero yo estoy convencida de que lo va a hacer", ha remarcado.