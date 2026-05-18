Vox se ha consolidado en Andalucía después de situarse como tercera fuerza con 15 escaños en las elecciones de este domingo. Unos resultados más que decentes que le han llevado a dar el sorpasso al PSOE de María Jesús Montero en la provincia de Almería y en más de 40 localidades andaluzas. De este modo, Vox mejora los resultados cosechados en el año 2022, donde la formación de Santiago Abascal se situó por encima de los socialistas como segunda fuerza política en más de 30. Y, por si fuera poco, van a ser decisivos para formar el próximo gobierno en la región después de que Juanma Moreno no haya conseguido obtener la mayoría absoluta.

En estos comicios, Vox también ha conseguido mejorar los escaños conseguidos hace cuatro años al pasar de 14 a 15 diputados y crecer en votos y en porcentaje. Además, la formación liderada por Manuel Gavira en Andalucía se ha convertido en la primera fuerza en Rioja, en Almería. En cambio, en 2022, los de Abascal no consiguieron ganar en ningún municipio de Andalucía.

Inmigración masiva = voto a Vox

Hace cuatro años Vox se situó por encima del PSOE en 35 municipios y, en la cita electoral de este domingo consiguió hacerlo en más de 40. Entre ellos se encuentran Lepe, Cartaya, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, todos ellos situados en Huelva y todos con un problema en común: la inmigración masiva y la inseguridad.

En paralelo, en Lucena, en Córdoba o en lugares como Algeciras, El Ejido y Roquetas de Mar, Vox ha dado el sorpasso a María Jesús Montero. Además, Vox también ha sido segunda fuerza por encima del PSOE en Mijas, Almuñécar, y Níjar, tres localidades que visitó el líder del partido, Santiago Abascal, durante la campaña electoral.

En la provincia de Almería, además de quedar delante del PSOE, es donde los de Abascal concentran más número de municipios en los que han conseguido ganar al PSOE, como Adra, Berja, Alcolea, Enix, Bayárcal, Sorbas, Turrillas, y Benizalón, entre otros. Una provincia muy castigada por la inmigración masiva además de otros muchos problemas que han llevado a la gente a Vox.