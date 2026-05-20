La Guardia Civil incauta 12.000 litros de combustible para narcolanchas en Murcia y Huelva

Nuevo golpe de la Guardia Civil a las redes logísticas del narcotráfico en las costas del sur de España. Los agentes del Instituto Armado han intervenido 12.000 litros de combustible en las provincias de Huelva y Murcia, antes de que se destinara a abastecer a las narcolanchas con las que los narcos llegan con la droga hasta nuestro litoral. Una operación en la que cuatro personas han sido detenidas, mientras se han incautado además múltiples embarcaciones utilizadas para estas actividades ilícitas.

En la provincia andaluza, las autoridades han llevado a cabo tres intervenciones distintas en la costa onubense que han culminado con la incautación de un total de 347 petacas de gasolina, cantidad que equivale a unos 8.675 litros de combustible. Además, durante el desarrollo de estas actuaciones, los efectivos procedieron a la detención de dos sospechosos y a la incautación de cinco naves vinculadas de manera directa con el abastecimiento de combustible a los narcos en alta mar.

Una de las maniobras más destacadas tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado. Una lancha fue detectada por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior y, tras un discreto seguimiento hasta llegar a tierra firme, la tripulación fue sorprendida por los efectivos policiales justo en el momento en el que realizaban un intercambio de personal y víveres. Por estos hechos, dos individuos fueron arrestados por un presunto delito contra la seguridad colectiva y trasladados para su puesta a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Moguer.

Además, en la localidad de Isla Cristina, los agentes descubrieron 38 garrafas adicionales en una embarcación de recreo, cuyos ocupantes consiguieron huir a pie antes de que llegaran las patrullas terrestres. Paralelamente, en el espigón de Mazagón, el Servicio Marítimo aprehendió otras 130 petacas dentro de una nave semirrígida encallada, sumando a la lista de decomisos de cinco embarcaciones tipo patera dedicadas también al petaqueo.

La operación se extendió a Murcia

Por otro lado, la actividad contra estas infraestructuras criminales también se ha intensificado en la Región de Murcia mediante la bautizada como operación Flaker. En esta zona litoral, el Instituto Armado ha intervenido 136 recipientes que contenían un total de 3.400 litros de carburante. La actuación policial ha terminado con el arresto de dos tripulantes, a los que se les imputan delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva, así como el transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas.

En el caso de Murcia las actuaciones policiales han tenido lugar en las inmediaciones de la playa de El Gorguel, después de que los sistemas de vigilancia localizaran un navío navegando a gran velocidad en dirección a aguas internacionales. Al movilizarse la patrullera para verificar la incidencia, los agentes descubrieron una lancha semirrígida de trece metros de eslora propulsada por tres motores fueraborda. Al iniciar las maniobras de aproximación y ordenar el alto, los delincuentes emprendieron una peligrosa huida que finalizó de forma abrupta al colisionar contra una jaula de piscifactoría.

Tras el violento impacto, la embarcación quedó varada y dos de los tres individuos a bordo decidieron saltar al mar en un intento desesperado por escapar a nado. Los efectivos lograron rescatar a uno de ellos, que tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir asistencia sanitaria al presentar evidentes síntomas de hipotermia. A pesar del amplio dispositivo de búsqueda desplegado en la zona, que ha contado con el soporte clave de las unidades de Salvamento Marítimo, el tercer implicado no ha podido ser localizado.