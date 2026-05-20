Un aparatoso incendio desata la alerta en el Puerto de Almería

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha activado este miércoles la fase roja de su Plan de Autoprotección debido al aparatoso fuego declarado en el muelle de Pechina. El incidente se originó durante la realización de unos trabajos de corte de tubos de acero, los cuales estaban recubiertos de polipropileno. No hay que lamentar daños personales y el foco principal se encuentra bajo control y en descenso de intensidad.

La decisión de elevar el nivel de alerta responde fundamentalmente a una estrategia preventiva. El mayor riesgo en estos momentos es la posibilidad de que la columna de humo pueda girar hacia la ciudad si el viento cambia de dirección o aumenta su fuerza. Esta situación implica que el protocolo interno del recinto queda temporalmente supeditado al plan municipal del Ayuntamiento.

Previamente, la institución portuaria ya había puesto en marcha el nivel azul de su plan de emergencia, manteniendo una estrecha comunicación con el servicio de emergencias 112 Andalucía. Las dotaciones de bomberos continúan trabajando en la zona, donde han logrado perimetrar con éxito el entorno del fuego, una labor que se ha visto muy favorecida por la ausencia de viento durante las primeras horas de la mañana.

📢 #InfoDeServicio Declarado un incendio en el Muelle de Pechina del Puerto de #Almería. No hay constancia de heridos 🪟 Si estás en las inmediaciones, cierra puertas y ventanas y evita salir al exterior siempre que te sea posible 🚨Los operativos de emergencia están trabajando… pic.twitter.com/GZYM5a12bK — EMA 112 (@E112Andalucia) May 20, 2026

El aviso a los servicios de emergencia se produjo minutos antes de las 9:30 horas. Las primeras informaciones alertaban de la combustión en una zona de acopio de contenedores y materiales fuera de uso. Al tratarse de un recinto exterior y alejado de cualquier nave industrial cerrada, las llamas se han concentrado principalmente en los revestimientos plásticos y en las calzas de madera que sujetan los conductos metálicos.

Según han indicado fuentes del recinto, la alta inflamabilidad de la madera y el plástico explica la espectacularidad de la densa humareda, que ha sido visible desde varios puntos de la capital almeriense. En el dispositivo participan, además de los efectivos de extinción, patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, alertadas por la propia Policía Portuaria.

Las recomendaciones

Ante la evolución del suceso, la APA y el 112 han emitido una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población. El objetivo principal es garantizar la seguridad ciudadana, por lo que se ha pedido a los vecinos que mantengan la calma, sigan las instrucciones oficiales y eviten acercarse a las inmediaciones de las instalaciones para no entorpecer el trabajo de los profesionales.

En caso de que la dirección del aire desplace la nube tóxica hacia los núcleos urbanos, el consistorio ha insistido en la necesidad de cerrar puertas y ventanas in los hogares. Esta medida de precaución es de vital importancia para proteger a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los menores de edad y aquellos pacientes que sufren patologías respiratorias previas como el asma o la EPOC.

Por último, las autoridades locales han solicitado que se evite la actividad física al aire libre en las áreas más próximas al suceso. Como medida de autoprotección adicional, se aconseja cubrir la boca y la nariz con un pañuelo húmedo si la concentración ambiental empeora, así como acudir a un centro de salud si se experimentan síntomas compatibles con la inhalación de partículas, tales como mareos o dificultad para respirar.