Adelante Andalucía vuelve a decir no a Rufián: "Estamos ajenos a los salones de Madrid"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha cerrado de forma tajante la puerta a la propuesta de Gabriel Rufián, confirmando que su partido da la espalda al portavoz de Esquerra Republicana (ERC) y descartando por completo integrarse en una posible coalición electoral encabezada por él a nivel nacional. García ha reiterado con firmeza que la formación andalucista mantendrá su independencia y se presentará a las próximas elecciones generales bajo su propia denominación, desmarcándose de los planes del dirigente catalán para liderar el espacio político a la izquierda del PSOE.

Esta contundente negativa llega como respuesta directa a los movimientos de Gabriel Rufián, quien esta misma semana se mostró dispuesto a postularse como cabeza de lista para las generales de julio de 2027, intentando atraer a su proyecto a fuerzas territoriales de izquierdas. El portavoz de ERC llegó a elogiar explícitamente a Adelante Andalucía y al propio García, calificando su reciente campaña electoral como un ejemplo del mensaje que debe adoptar la izquierda. Sin embargo, este intento de aproximación y de capitalizar el éxito de la formación andaluza ha sido rechazado de plano por su líder, quien ha marcado una distancia insalvable con las maniobras políticas centralizadas en la capital del Estado.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía este viernes, antes de asistir a la reunión de la Diputación Permanente, José Ignacio García ha escenificado este distanciamiento al asegurar que son una fuerza andalucista y están totalmente ajenos a las discusiones y nombres de los salones de Madrid, insisting en que "tanto su cabeza como su corazón" están puestos exclusivamente en Andalucía. Con estas palabras, el portavoz andaluz ha dejado claro que no tiene ningún interés en sumarse al proyecto de liderazgo nacional que intenta tejer Rufián: "Nosotros somos una fuerza andalucista y estamos totalmente ajenos a las discusiones y nombres de los salones de Madrid. Nuestra cabeza y nuestro corazón están puestos en Andalucía".

El rechazo a la oferta de Rufián se apoya firmemente en la solidez del resultado obtenido por Adelante Andalucía en las últimas elecciones autonómicas del 17 de mayo, donde la formación experimentó un notable crecimiento al conseguir ocho diputados, lo que supuso sumar seis escaños más de los que poseía en la Cámara andaluza. Para García, este éxito refrenda la estrategia de mantener un perfil propio y autónomo, argumentando que el mandato que sale del 17 de mayo es seguir con la línea en la que están actualmente, y aunque ha matizado que si hubiera algún cambio lo debatirían, ha rematado asegurando que ahora mismo una coalición no está encima de la mesa: "Creemos que el mandato que sale del 17 de mayo es seguir con la línea en la que estamos actualmente. Si hubiera algún cambio lo debatiremos, pero ahora mismo no está encima de la mesa".

García ha confirmado que la prioridad de la organización está en los comicios municipales de mayo de 2027, a los que concurrirá con la esperanza de trasladar el éxito de las autonómicas a los ayuntamientos de la comunidad autónoma. El líder andalucista ha concluido fijando sus metas en clave interna al señalar que se ponen el objetivo de dar un golpe al menos tan grande como el que han dado en las autonómicas para poder darlo en las municipales, remarcando que su verdadero objetivo de cara al futuro es intentar conseguir alcaldías propias.