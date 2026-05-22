El joven que mató a sus padres en El Ejido apuñaló a su mujer dos días antes

J.M.C.F., el hombre de 25 años acusado de matar a tiros a su madre y a su padrastro en la barriada de El Canalillo en El Ejido (Almería), ya había apuñalado a su mujer en la cara dos días antes del letal tiroteo. Según han confirmado fuentes judiciales, el agresor intentó acabar con la vida de su esposa.

El primer ataque tuvo lugar cuando el matrimonio regresaba de un viaje a Granada durante el fin de semana. En torno a las 01:00 horas, el hombre detuvo el vehículo a la altura de Adra y comenzó a acusar a su pareja de serle infiel con otros hombres. El individuo, que cuenta con un historial de problemas psiquiátricos, le advirtió de su intención de acabar con la vida de su suegro y de cualquier persona que supuestamente hubiera estado con ella.

Acto seguido, el acusado se bajó del coche, abrió la puerta del copiloto y atacó a su mujer con una navaja, mientras le dirigía expresiones como "eres el demonio" o "voy a matarte". La víctima sufrió una puñalada en el lateral derecho del rostro al agacharse para esquivar un primer golpe dirigido al costado, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Los disparos

El desenlace fatal se produjo la noche del 18 de mayo. Las investigaciones revelan que el joven esperaba armado en el domicilio familiar. Al escuchar que sus allegados llegaban en coche, salió a la calle y abrió fuego contra su madre y su padrastro, acabando con la vida de ambos en el acto.

Posteriormente, disparó de forma continuada hacia los asientos traseros, donde se encontraban su mujer y su bebé de siete meses. Ella logró refugiarse en el interior de la casa gracias a que el hermano del agresor le abrió la puerta. Una vez a salvo, comprobó que el lactante había recibido un impacto de bala en la cabeza, por el que tuvo que ser intervenido de urgencia y permanece ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor.

El ataque continuó en las inmediaciones. El investigado disparó hasta en nueve ocasiones contra una vecina de 19 años y su hija de 21 meses, que resultó herida en el costado. Ambas fueron trasladadas a centros médicos, como el Hospital Universitario Poniente, y evolucionan favorablemente de sus heridas.

En su huida, el hombre acudió a la vivienda de un conocido y disparó contra el padre de este, un hombre de 60 años que intentó proteger a su hijo. La víctima recibió un tiro en la cabeza y continúa ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Finalmente, el presunto asesino fue detenido sobre las 04:00 horas del martes, cuando regresó a la barriada, que había sido acordonada por un amplio dispositivo de la Guardia Civil y la Policía Local de El Ejido. Los agentes intervinieron el arma de fuego y continúan las pesquisas sobre los seis intentos de homicidio y el doble asesinato.