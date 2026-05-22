Mueren ocho caballos en un camión que los transportaba hacia El Rocío

Ocho caballos pertenecientes a una yeguada han perdido la vida como consecuencia de un incendio desatado en el camión que los transportaba hacia la tradicional romería de El Rocío, ubicada en la provincia de Huelva. Este evento multitudinario, que atrae a miles de fieles cada año, arranca oficialmente este mismo viernes y tiene previsto concluir el próximo domingo con los actos principales en torno a la ermita. La pérdida de estos animales durante el traslado ha generado la inmediata reacción de las organizaciones animalistas, que aprovechan el suceso para reiterar sus exigencias históricas contra el uso de animales en este tipo de celebraciones populares.

El Partido Animalista emitió un comunicado lamentando lo ocurrido durante la jornada del jueves y exigiendo a las autoridades competentes que se abra una investigación exhaustiva. La formación política aseguró que, "independientemente de que el incendio haya sido un accidente, el traslado de estos animales era absolutamente innecesario".

Para Pacma, muchos de estos ejemplares son utilizados en régimen de alquiler y se ven sometidos a soportar "largas jornadas de transporte, calor extremo, esfuerzo físico y hacinamiento". A su juicio, las tradiciones no pueden seguir justificándose a costa del bienestar animal, por lo que han reclamado formalmente a las administraciones que den los pasos necesarios para avanzar hacia "un modelo de romería libre de explotación animal".

En paralelo a la polémica suscitada por los colectivos animalistas, los preparativos de la romería continúan con normalidad institucional. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó este viernes la activación oficial del bautizado como Plan Aldea 2026. Este operativo es el dispositivo especial que, integrado bajo el paraguas del Plan Romero, tiene como misión velar por la seguridad ciudadana de las miles de personas que se darán cita durante los próximos días en la aldea almonteña con motivo de la celebración de Pentecostés.

La afluencia de romeros sigue siendo masiva, aunque las cifras apuntan a una ligerísima estabilización o descenso respecto a ediciones anteriores. Según los datos facilitados por la propia Junta de Andalucía, un total de 10.354 personas han cruzado ya entre este martes y el miércoles hacia el Parque Nacional de Doñana por la zona de Bajo de Guía, situada en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Este volumen de tránsito hacia la aldea almonteña supone un descenso del 0,9 % en comparación con el año 2025, cuando efectuaron este mismo recorrido un total de 10.451 peregrinos. A pesar de esta leve disminución estadística, la movilización de efectivos y la alerta de los servicios de emergencia se mantiene en sus niveles máximos para garantizar el correcto desarrollo de la festividad religiosa.