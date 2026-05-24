Dos bueyes se desbocan en plena Romería de El Rocío y obligan a intervenir a la Guardia Civil

La Guardia Civil ha protagonizado una meritoria intervención este pasado sábado tras lograr controlar a dos astados que vagaban sin rumbo por la aldea de El Rocío (Huelva). Este incidente generó un grave riesgo para los numerosos viandantes y devotos que se encontraban en la zona para participar en la tradicional romería religiosa. La presencia de estos animales sueltos amenazaba con desencadenar un episodio de graves consecuencias, dada la alta afluencia de personas en las calles de la localidad.

Según ha comunicado la institución armada, el operativo se puso en marcha después de que los agentes recibieran un aviso ciudadano que alertaba de la incursión de estos mamíferos de gran tonelaje en el núcleo urbano. Ante la emergencia, varias patrullas de la Benemérita iniciaron un complejo seguimiento para lograr la contención de los ejemplares, garantizando en todo momento un perímetro de seguridad para salvaguardar a los peregrinos.

El acorralamiento de los bueyes se materializó finalmente en el interior de uno de los aparcamientos habilitados para la festividad. Esta maniobra fue posible gracias a la actuación coordinada de tres vehículos oficiales y a la providencial colaboración de dos ciudadanos que, montados a caballo, ayudaron a guiar a las bestias hasta un recinto cerrado donde ya no suponían una amenaza para la multitud.

Las autoridades han destacado que la celeridad del dispositivo fue clave para evitar males mayores durante el recorrido descontrolado. Desde el Instituto Armado han puesto en valor este despliegue preventivo, "dada la gran fuerza y peligrosidad" de los animales durante su accidentada huida por las arenosas vías de la popular aldea onubense.

A pesar del éxito general de la intervención, el suceso no se ha saldado sin daños materiales ni posibles heridos. Las embestidas provocaron que uno de los coches patrulla implicados resultara con diversos desperfectos. Paralelamente, los agentes mantienen abiertas las gestiones para localizar a una persona lesionada que, en un noble intento de frenar el avance de las reses de manera voluntaria, habría sufrido una severa luxación de hombro.

Para concluir el operativo, los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se hicieron cargo de la investigación para depurar las responsabilidades pertinentes. Los especialistas procedieron a la identificación de los animales, que resultaron ser propiedad de una de las hermandades participantes en la romería. Los responsables de dicha corporación ya han sido notificados oficialmente de lo ocurrido, a la espera de que se evalúen las infracciones relativas a la custodia.