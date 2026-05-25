Adelante Andalucía ignoró la sentencia por maltrato del comparsista y referente de la izquierda Juan Carlos Aragón

El Ayuntamiento de Cádiz tomó el pasado fin de semana la decisión de aplazar sin fecha la colocación de una estrella dedicada al conocido comparsista Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval. Esta medida se adoptó tras salir a la luz diversas denuncias por maltrato presentadas por una antigua pareja del autor gaditano, así como la confirmación de la existencia de una sentencia judicial firme por agresiones tanto físicas como verbales.

El evento, que estaba programado para celebrarse este domingo en la céntrica plaza de Fragela, quedó suspendido de forma repentina por el Consistorio. Según comunicaron fuentes municipales, la institución recibió recientemente un escrito remitido por una persona del entorno familiar del artista, el cual iba acompañado de diversos documentos que acreditaban los hechos.

A última hora del sábado, el gobierno local emitió un comunicado oficial para anunciar que el Consistorio había decidido posponer indefinidamente la concesión de este reconocimiento en el Paseo de la Fama. El argumento esgrimido por las autoridades locales es que necesitan más tiempo con el objetivo de recopilar toda la información pertinente sobre este delicado asunto antes de seguir adelante con los actos previstos.

El trasfondo de esta cancelación ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político. La concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Lorena Garrón, ha puesto de relieve a través de sus redes sociales la inmensa popularidad del músico dentro de la fiesta gaditana. "Mucha gente lo ha endiosado porque en el Carnaval era un referente", afirmó Garrón, reconociendo su impacto en varias generaciones. A pesar de ello, la representante de la coalición de izquierdas denunció que desde hace tiempo corrían rumores sobre su condición de maltratador y lamentó que la sociedad "haya preferido mirar hacia otro lado para no cuestionar a ciertos ídolos masculinos".

"Todo el mundo lo sabía"

Paqui Pino, expareja de Juan Carlos Aragón y víctima de malos tratos, concedió una entrevista al Diario de Cádiz en la que asegura que su historia no eran solo rumores, sino que se decidió ignorarla. "Todo el mundo lo sabía. Todos. Desde el anterior equipo de Gobierno, al director del colegio llamado actualmente Juan Carlos Aragón. Sabían de los malos tratos, sabían de la sentencia, y no se hizo nada, y se ha seguido dándole homenajes, reconocimiento público, ganando dinero a costa de su nombre...", denunció sobre el Ejecutivo anteriormente liderado por José María González Santos, alias Kichi.

"Hace muchos años, mi hijo, el de Juan Carlos, era entonces menor y hoy tiene 21 años. Le conté todo esto a un periodista de Diario de Cádiz, él sabía toda la historia, pero yo no estaba en condiciones entonces de exponerme. Me consta que esta persona, este periodista, se preocupó por difundir mi historia y mi caso donde tenía que difundirlo, incluido el Ayuntamiento. Él se reunió con Lola Cazalilla, entonces concejala de Fiestas, y le explicó todo, y que había una sentencia firme, pero no hicieron nada, ni se me apoyó, ni nada (...) A cada tributo que se le rendía a Juan Carlos, él iba y explicaba mi caso a quien fuera. Y nadie hizo nada, todo el mundo miró para otro lado", añadió.

"Yo sé quién era Juan Carlos en el Carnaval, yo sé cómo escribía, fui durante muchos años su primer filtro, pero creo que una persona que hizo lo que hizo, no es adecuado que tenga esos reconocimientos por parte de las administraciones públicas", argumentó Pino, quien en su carta al actual Consistorio gaditano sostiene que "el mito no se corresponde con la persona".

El exalcalde de Cádiz, Kichi, se limitó a escribir en sus redes sociales "Paqui tiene razón", sin dar explicaciones de por qué se protegió a Aragón. José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, asegura estar "en shock y triste": "Me encanta el carnaval y se me ha caído un mito. Y bien caído está. Solo queda apoyar siempre a la víctima. Duele pensar lo que ha debido pasar estos años. Cariño y reparación colectiva (si es que se puede ahora). Esto sí lo cambia todo. Al menos en alguien que escribiera letras con ese compromiso social, esto sí lo cambia todo. Y una reflexión colectiva que va más allá de este caso: a nosotros, los hombres, con esto nos toca escuchar al feminismo. Aprender, desaprender, corregir y afrontar, sin punitivismo, pero sí con claridad".