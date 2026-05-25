Así fue el 'Salto de la reja': la madrugada más emocionante en Almonte

La Virgen del Rocío ha salido de su ermita en la aldea de Almonte sobre las 03:08 horas de este lunes, Día de Pentecostés, para iniciar su tradicional procesión entre miles de fieles y recorrer las calles del lugar almonteño, donde permanecen las hermandades filiales llegadas en romería.

La salida se ha producido tras el conocido como Salto de la reja, que ha tenido lugar a las 03:02 horas, después de dos intentos previos frustrados entre las 02:57 y las 02:59 horas. El momento ha marcado el inicio del recorrido de la imagen, portada a hombros por los almonteños.

El Salto de la reja y la salida de la Virgen

El salto se ha producido cuando el Simpecado de la Hermandad Matriz se encontraba en la puerta del santuario. Sin embargo, los almonteños han esperado a su colocación frente a la Blanca Paloma para iniciar el avance.

La Virgen ha abandonado el altar apenas seis minutos después del salto, para iniciar su recorrido por la aldea rodeada de miles de devotos en uno de los momentos centrales de la romería.

Este año, la salida se ha producido ligeramente más tarde que en ediciones anteriores, en las que el salto se registró a las 02:42 horas en 2025 y a las 02:56 horas en 2024.

Un recorrido entre hermandades y ajustes en la aldea

La procesión de la Blanca Paloma se desarrolla entre las 127 hermandades filiales que han peregrinado hasta El Rocío este año. La Virgen luce el terno completo de los Montpensier, recientemente restaurado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

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El recorrido ha incluido el paso por la calle Camaristas y la plaza de Doñana, un espacio que fue ampliado el pasado año para mejorar la distribución de los simpecados y reducir las aglomeraciones en este punto.

En este tramo, la Virgen ha girado hacia la derecha para atravesar la plaza por el pasillo central que separa las zonas ajardinadas, un ajuste incorporado para facilitar el tránsito de las hermandades.

Rosario previo y participación de coros

Antes de la salida procesional, se ha celebrado el Santo Rosario en la plaza de Doñana, cantado este año por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha (Almería), en uno de los actos previos a la procesión.

La aldea permanece desde primeras horas de la madrugada llena de fieles, en una jornada que se prolongará durante todo el día sin una hora fija de recogida de la Virgen en su santuario.

La Venida de la Virgen, próxima gran cita

El calendario rociero contempla además que en 2026 se celebre la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte, un traslado extraordinario que tiene lugar cada siete años.

En esta ocasión, la imagen será llevada desde la aldea hasta el municipio de Almonte en la tarde-noche del 19 al 20 de agosto, recorriendo un trayecto de unos 15 kilómetros a través del campo en otro de los grandes momentos de la devoción rociera.