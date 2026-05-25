La Junta sospecha que los incendios de Almonte fueron provocados y los desvincula del Rocío

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha desvinculado los dos incendios forestales registrados en las últimas horas en parajes de la localidad onubense de Almonte de las actividades relacionadas con la romería de El Rocío y ha apuntado a su "posible intencionalidad" a la espera de las conclusiones de la investigación abierta para determinar su origen.

Así lo ha manifestado Sanz en una atención a medios de madrugada para informar sobre la evolución del incendio en el paraje La Algaida, que sobre las 01:00 horas presentaba signos "favorables" ya que el fuego se encontraba "confinado" entre dunas, playa y marismas sin llamas en las zonas de cabeza y cola y con la actividad concentrada en la zona centro.

Sanz ha destacado la "rápida" reacción del dispositivo del Plan Infoca con hasta nueve medios aéreos, entre ellos tres superpumas y tres helicópteros junto a medios terrestres con cinco grupos de bomberos forestales y cuatro vehículos autobomba y ha confiado en poder dar por estabilizado este incendio a lo largo de la mañana de este lunes tras el trabajo de remate perimetral desarrollado durante toda la noche.

Junto a ello, el consejero de Emergencias en funciones ha querido dejar claro que no ha existido "riesgo o afectación" a la aldea de El Rocío ni existe "relación con la actividad" desarrollada durante la romería porque "hace dos días que no pasa nada por allí, se establecen controles de calidad y descartamos que proceda de nada vinculado a algún tipo de objeto que pudiera vincularse con lo que ha ocurrido hace dos días en la zona".

A la espera de conocer las conclusiones de la investigación abierta sobre las causas del incendio, Sanz ha señalado que "podríamos estar en una situación de intencionalidad, tanto por la hora y el sitio como por el hecho de que hemos tenido más de un incendio en la zona sin que tengan nada que ver, porque no están vinculados".

"Es verdaderamente extraño y no es descartable por tanto que estemos apuntando a una posible intencionalidad en relación con este incendio", ha añadido el consejero, que ha pedido en cualquier caso "ser prudentes" hasta confirmar todo a través de la correspondiente investigación.

Por último, Sanz ha trasladado un mensaje de "serenidad y tranquilidad" y ha pedido atender a la "información rigurosa" de fuentes oficiales y "no hacer caso de informaciones que no responden a la realidad porque hemos visto zonas del incendio en las redes e informaciones de la evolución del incendio que no tienen nada que ver con la realidad".