Las víctimas de Adamuz piden la dimisión de Puente y el presidente de Adif tras una "cadena de despropósitos"

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, pidió este lunes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del máximo responsable de ADIF, Luis Pedro Marco, por el gravísimo accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero. El trágico siniestro en la localidad cordobesa provocó el fallecimiento de 46 personas y dejó decenas de heridos, una catástrofe que, según los afectados, exige que se asuman responsabilidades desde el primer día.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red viaria en España, Samper se mostró muy crítico con la actitud de las administraciones. Subrayó que la culpa de la tragedia no recae sobre un único individuo, sino que se debió a "una cadena de despropósitos". Por ello, considera que la asunción de responsabilidades por parte de los altos cargos "algo de paz daría" a las familias destrozadas por el suceso.

"Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho", declaró Samper, quien ha señalado que la culpa no es de "una sola persona", sino que hubo "una cadena de despropósitos".

El representante de los afectados ha señalado directamente como últimos responsables al titular de Transportes y al presidente de la empresa pública. En este sentido, Samper reveló una llamativa conversación mantenida con Óscar Puente. Al exigirle que diera un paso a un lado, el ministro le respondió que él no había soldado el raíl sobre el que se produjo el descarrilamiento. "Nos quedamos estupefactos con la respuesta", confesó el presidente de la asociación ante los senadores.

En cuanto a Luis Pedro Marco, Samper relató que, si bien es el único alto cargo que les ha pedido perdón de forma oficial, el presidente de Adif se escuda en que no dimitirá hasta que se dicte una resolución judicial firme. Sin embargo, la plataforma no considera necesario que haya que esperar a la conclusión de los tribunales para depurar las evidentes responsabilidades políticas derivadas de la nefasta gestión.

La agrupación de víctimas también ha mostrado su profunda sorpresa e indignación por la retirada de material probatorio por parte de la empresa administradora de las infraestructuras. Samper denunció que existen "evidencias más que claras" de que el carril de la vía llevaba roto más de 22 horas antes de que pasara el convoy siniestrado. Ante este clamoroso fallo de mantenimiento, exigió como prioridad absoluta el desarrollo de tecnologías que detecten las roturas de carriles en tiempo real. "Es fundamental que se haga ya", ha reclamado.

Asimismo enfatizó en que las víctimas necesitan "saber la verdad ya" y "de forma transparente" y que tienen "mucho miedo de que esto se olvide", demandó indemnizaciones económicas más rápidas y para la totalidad de los viajeros de los trenes impactados, pues considera que todos son víctimas y heridos: "No nos podemos perder en la burocracia, debería ser algo mucho más ágil", advirtió.

En un diagnóstico demoledor sobre la situación actual, el portavoz afirmó sin tapujos que el transporte ferroviario español no le parece seguro en estos momentos. Además, lamentó el daño reputacional que este desastre y su posterior gestión han causado a nivel internacional, asegurando que "la marca España ahora mismo en relación al ferrocarril no tiene mucho que decir".

Por último, reclamó a las instituciones que abandonen las trabas burocráticas y agilicen el pago de las indemnizaciones económicas para la totalidad de los viajeros de los trenes implicados. Tras advertir de que los organismos públicos "han llegado muy tarde", Samper ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que trabajen de forma conjunta en la urgente mejora y modernización del ferrocarril.