Moreno eleva la importancia de las regiones para el futuro de Europa: "La voz de Andalucía debe sonar"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité de las Regiones, Juanma Moreno, ha destacado el cada vez mayor protagonismo que vienen adoptando las regiones y ciudades en el diseño de las políticas europeas, así como la importancia de que su presencia y su voz sigan escuchándose en el seno de las instituciones comunitarias de cara a la toma de decisiones o a la gestión de los recursos.

Junto a la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, Moreno ha recogido en el Monasterio de Yuste (Cáceres) el Premio Europeo Carlos V, concedido este año a dicho organismo en un acto presidido por el rey Felipe VI, tras el que ha resaltado el papel que representa Andalucía en ese avance de las regiones y ciudades por seguir ganando peso en el ámbito comunitario.

Juanma Moreno, copresidente del Comité Europeo de las Regiones, saluda a Felipe VI a su llegada al Monasterio de Yuste.

"Este reconocimiento representa un espaldarazo a esa política europeísta que llevamos más de siete años impulsando desde Andalucía, con el objetivo de tener más presencia en las instituciones europeas. Por ello asumí el reto de ser presidente del Comité de las Regiones, lo que ocurrirá ya el próximo año. La Europa del futuro se construye desde las regiones. Sin ellas, no hay Europa. Eso es algo que no todo el mundo tiene claro, de ahí que este premio suponga ese respaldo tan importante", ha explicado Moreno.

"Defendemos en España la solidaridad entre territorios, y la defendemos también fuera de nuestro país, en Europa. Ese espacio de seguridad para los ciudadanos en distintos ámbitos: ya sea económica, jurídica o de seguridad frente a amenazas como lo que está ocurriendo con Rusia. Europa se construye desde las regiones y la cohesión entre ellas. Ahora más que nunca, necesitamos que esa solidaridad funcione, y que las comunidades autónomas tengan un papel protagonista a la hora de diseñar y ejecutar los fondos, o las políticas europeas. De esta forma los ciudadanos podrán valorar la importancia de pertenecer a espacios de seguridad y libertad como el que representa la Unión Europea", ha añadido.

Moreno saluda al público congregado en los alrededores del monasterio con motivo del acto de entrega del Premio Carlos V al Comité de las Regiones, el cual copreside.

Para finalizar, Moreno ha valorado la importancia de que Andalucía tenga cada vez más peso en las instituciones europeas. "Andalucía nunca ha sido una desconocida, pero es cierto que antes no tenía este protagonismo en Europa ni en el Comité de las Regiones. Ahora, esta presidencia de turno junto a Kata Tütto, permite que esté en lo más alto del ámbito de la toma de decisiones. La voz de Andalucía tiene que sonar. Andalucía es una de las comunidades autónomas más pobladas de Europa, más grande que muchos países del continente, y representa una economía que ocupa la posición 12 de Europa. Por ello nos viene muy bien esta presencia en las instituciones europeas", ha concluido el presidente.

El Premio Europeo Carlos V es un galardón otorgado anualmente por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, perteneciente a la Junta de Extremadura. Fue creado en el año 1995 para premiar a personas, organizaciones, proyectos e iniciativas que hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa.