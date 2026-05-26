El angustioso relato de la exnovia del padre Fran, la mujer que encontró los vídeos de las violaciones

El juicio contra el padre Fran, quien fuera detenido el 11 de septiembre de 2023 en Vélez-Málaga —donde fue trasladado unos meses antes— por presuntamente drogar y agredir sexualmente a cuatro mujeres, ha arrancado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga. Lo ha hecho con el relato de quien fuera su pareja y —a su vez— la persona que lo delató.

La testigo, que vivió con el acusado en una casa que le había cedido el Obispado de Melilla durante su etapa en la ciudad autónoma, denunció los hechos tras encontrar por casualidad las grabaciones de las violaciones en un disco duro que había en el inmueble. "No podía creer lo que estaba viendo, tengo pesadillas cada noche con ello", ha asegurado la mujer entre sollozos.

Él estaba de viaje cuando su novia se topó con fotografías y vídeos del sacerdote realizando prácticas sexuales con mujeres desnudas o semidesnudas que parecían dormidas o drogadas en las grabaciones. "Inconscientes, totalmente muertas", ha destacado este lunes durante su declaración en el juicio. Las mujeres a las que agredió pertenecían a su círculo más cercano.

Vio la agresión a una amiga

La primera que abrió era de una amiga suya. No daba crédito. Aparecía "dormida, sentada y con los dedos —del cura— en sus partes". En ese momento, cerró el archivo y abandonó la casa. Pero al día siguiente volvió para cerciorarse de lo que había visto y comprobar si, como imaginaba, había escenas similares en el resto de las carpetas que su novio guardaba en aquel dispositivo.

Las acusaciones mantienen que el sacerdote aprovechaba su condición de religioso y su relación con las víctimas para suministrarles sustancias con las que entraban en un estado de somnolencia y vulnerabilidad, para abusar de ellas sin que se dieran cuenta. De hecho, cuando la policía se puso en contacto con ellas ni siquiera eran conscientes de las agresiones.

Su novia le delató

Ante la pregunta sobre cómo identificó al acusado en las imágenes, la testigo ha explicado que conoce "cada lunar de su cuerpo". Tal era la seguridad de la mujer en que el hombre que aparecía en los archivos era el cura —su pareja— que, ha relatado, se llevó el dispositivo de almacenamiento portátil para hacerle una copia.

Según su versión, hizo lo posible por trasladar lo que había descubierto a las autoridades religiosas competentes. Intentó hablar con el vicario de Melilla hasta en cinco ocasiones y contactó dos veces por carta con el obispo de Málaga. La mujer, muy devota, quería que fuera la Iglesia católica la que tomara cartas en el asunto.

"Cosas del pasado"

Como no recibió respuesta, terminó acudiendo a la policía meses después. El acusado, que afirmó que "eran cosas del pasado y que ya había sido perdonado por el obispo" cuando se destaparon las agresiones sexuales que había cometido, se enfrenta ahora a una petición fiscal de 72 años de prisión.

Tras la declaración de su exnovia, el tribunal ha procedido a escuchar a puerta cerrada la de las cuatro víctimas. Previsiblemente, el próximo viernes será el turno del acusado —Francisco Javier Cuenca, de 36 años—, que se encuentra en prisión provisional desde su detención.