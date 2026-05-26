El problema de las ratas gigantes en Málaga: el Ayuntamiento cree que hay vecinos que las ceban

La proliferación de ratas en distintos barrios de Málaga ha reabierto el debate sobre el control de plagas en la ciudad. La polémica se ha intensificado en las últimas semanas tras la aparición de un cartel colocado de forma anónima en la calle Plaza de Toros Vieja, en El Perchel, que rebautiza irónicamente la zona como "calle de las Ratas Poni" para denunciar la presencia de roedores de gran tamaño en los alrededores de un solar abandonado.

La situación ha generado inquietud entre residentes y comerciantes de la zona, que alertan de la presencia habitual de ratas en calles cercanas al Mercado del Carmen y junto a varios contenedores de basura. La acumulación de residuos, la maleza en solares sin edificar y la existencia de puntos donde se deja comida para animales callejeros son algunos de los factores que los vecinos relacionan con el aumento de estos animales.

El problema no se limita a El Perchel. En otros barrios de Málaga también se han registrado quejas por la presencia de roedores en espacios públicos, aparcamientos y zonas próximas a establecimientos de hostelería. Las denuncias vecinales apuntan especialmente a la aparición de ejemplares cada vez más grandes y visibles, incluso durante el día.

Un problema vecinal

El Ayuntamiento de Málaga defiende que el servicio municipal de desratización funciona con normalidad y asegura que se han reforzado las campañas de control de plagas en la ciudad. El Consistorio sostiene además que parte del problema está relacionado con personas que alimentan animales en la vía pública, ya que los restos de comida favorecen la proliferación de ratas.

Las declaraciones municipales han provocado críticas desde distintos sectores, que consideran insuficientes las medidas actuales y reclaman una mayor limpieza urbana, actuaciones más frecuentes de desratización y el acondicionamiento de solares abandonados.

Empresas especializadas en control de plagas también advierten de que la resistencia de algunos roedores a determinados productos dificulta cada vez más su eliminación, especialmente durante los meses de calor, cuando aumentan las poblaciones.

Mientras continúa el debate político y vecinal, la imagen del cartel de las "Ratas Poni" se ha convertido en símbolo del malestar de parte de los residentes ante un problema que, aseguran, lleva tiempo creciendo en varios puntos de la capital malagueña.