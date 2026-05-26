Vox asegura que Moreno no les ha llamado aún: "Quiere meter en un lío a los andaluces"

No hay negociaciones entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno mientras la fecha de constitución de la Cámara regional, 11 de junio, se acerca. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, candidato a la reelección y vencedor de los comicios del pasado domingo 17 de mayo aún no ha levantado el teléfono para contactar ni con Manuel Gavira ni con nadie de Vox, aseguran desde el partido de Santiago Abascal. Moreno recogió el pasado lunes en el monasterio de Yuste el Premio Carlos V de manos de Felipe VI como copresidente de las Regiones de la UE y dijo que esas negociaciones puede que sean "esta semana o la que viene" porque "no hay prisa".

Sin embargo, desde Vox siguen aumentando la presión sobre los populares andaluces, que mantienen que quieren "gobernar en solitario" pese a estar dos escaños por debajo de la mayoría absoluta en la Cámara regional. Los 53 escaños conseguidos el 17 de mayo hacen imposible que, sin el acuerdo con Vox, Moreno pueda ser investido, reelegido presidente de la Junta de Andalucía y gobernar en la región.

En el diario ABC, fuentes de Vox han lamentado el "bloqueo" existente y que más de una semana después de las elecciones del pasado 17 de mayo no hay "ningún tipo de contacto formal" entre los dos partidos. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, dijo el pasado lunes que "han pasado ocho días desde que los andaluces votaron y Manuel Gavira sigue esperando la llamada de Moreno Bonilla". Sobre el comienzo de las negociaciones, aseguran en el diario de Vocento estas fuentes que no saben "nada" ni han recibido "ni una llamada" por parte del PP-A.

De manera similar se ha manifestado en su perfil el candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, comentando unas declaraciones de Juanma Moreno en las que ensalza que en Europa haya acuerdos entre PP y PSOE y en España eso "no pueda pasar". Gavira lamentó en un mensaje en X que "tenemos un gobierno mafioso y el PP de Andalucía no deja de tenderle la mano. Al final, quien está decidido a meter en un lío a los andaluces es Moreno Bonilla por no querer escuchar lo que han votado. La coalición que nos ha impuesto el Pacto Verde, la Agenda 2030 o Mercosur no es ejemplo de nada. Si de Vox depende, Andalucía tendrá un gobierno con sentido común. Ese es nuestro compromiso".

El PP mantiene que gobernará en solitario

"No hay que estar todos los días valorando lo que dice uno y lo que dice otro. Vaya negociación si todos los días hay que hablar, ¿no? El presidente ha hablado y no hay ninguna novedad respecto a lo que dijo. Que todos los días tengamos que innovar alguna frase no aporta nada para una cuestión sobre la que el presidente marcó cuál es la estrategia del Gobierno de Andalucía", ha argumentado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

En este sentido, Sanz ha recordado que la intención de los populares, en palabras de Juanma Moreno, es "gobernar en solitario". Una posición que también ha defendido en Sevilla el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, este martes en declaraciones a los medios. Feijóo ha dicho que "es histórico el número de andaluces que ha apoyado a Juanma Moreno y el volumen de votos que ha tenido el PP en Andalucía" y ha recordado la "contundente victoria con 19 puntos de ventaja" sobre el PSOE y de 30 sobre Vox.

Lo lógico para Feijóo es "buscar un gobierno estable que, en mi opinión, ha salido directamente de las urnas". "Lo han dicho con una claridad y con una nitidez, francamente, con pocos precedentes en la política actual española o en la política actual europea", ha continuado el líder nacional del PP, que ha asegurado que Moreno, con el que ha hablado "varias veces" tras el 17-M, está valorando "cuál es la situación y trasladarles a los andaluces su proyecto, que es un gobierno estable que pueda sacar adelante los presupuestos y los grandes asuntos de Andalucía".