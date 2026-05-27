Cae una mafia que cobraba 3.000 euros a cubanos para introducirlos en España a través de Serbia

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol y las autoridades policiales de Serbia, ha logrado desarticular una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de seres humanos. El entramado facilitaba la entrada de ciudadanos cubanos en España, cobrando a cada inmigrante una cantidad que rondaba los 3.000 euros. Esta operación se ha saldado hasta el momento con ocho detenciones en territorio español, de las cuales siete se han producido en la provincia de Málaga y una en Zamora.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, el periplo de los inmigrantes comenzaba en su país de origen. Antes de salir de Cuba, la red proporcionaba a sus clientes una bolsa de viaje que incluía los billetes de avión con destino a Belgrado, además de cartas de invitación para entrar en Serbia, seguros médicos y reservas hoteleras. Una vez en la capital serbia, los ciudadanos emprendían un largo viaje por vía terrestre para adentrarse en el espacio Schengen, atravesando países como Macedonia del Norte, Grecia, Italia y Francia hasta llegar a España.

Las investigaciones han revelado las duras condiciones que padecían estas personas. En muchas ocasiones, la organización criminal se aprovechaba de su extrema situación de vulnerabilidad y los abandonaba a su suerte. Algunos inmigrantes, incluso con menores a su cargo, quedaban atrapados en Macedonia del Norte sin alimentos, incomunicados y en unas condiciones higiénicas deplorables. Además, el entramado disponía en Serbia de pisos francos que carecían de los requisitos mínimos de habitabilidad, donde las víctimas eran hacinadas y sus movimientos coartados mediante constantes amenazas.

Modus operandi

Una vez que lograban alcanzar Grecia, el objetivo final era viajar a España para establecerse de forma permanente. El último eslabón de esta cadena migratoria se gestionaba principalmente desde Málaga. Allí, los cabecillas instruían a los recién llegados sobre cómo debían actuar para regularizar su situación en España. La directriz principal era denunciar la pérdida de su pasaporte original para hacer desaparecer el sello de entrada a través de Serbia, un rastro que habría provocado el bloqueo automático de cualquier solicitud de asilo y refugio en nuestro país. Con un documento nuevo, fingían una llegada reciente para tratar de acogerse a la protección internacional eludiendo las normativas europeas.

La investigación ha logrado acreditar al menos 27 casos de inmigración ilegal desde el año 2021, con unos 40 ciudadanos implicados. Para tratar de ocultar el rastro del dinero, la red contaba con un complejo sistema de cobro que incluía transferencias internacionales, diversas aplicaciones de pago y el uso de criptomonedas. Los agentes han detectado más de 2.252 envíos de capital hacia los líderes asentados en España, sumando unos ingresos totales de 380.775 euros.

Durante los registros domiciliarios llevados a cabo en localidades malagueñas como Torremolinos y Alhaurín de la Torre, así como en una inspección en un establecimiento hostelero, se han incautado 9.070 euros y 7.120 pesos cubanos en efectivo. También se han intervenido dos armas simuladas, teléfonos móviles y numerosas tarjetas bancarias, procediendo además al bloqueo y embargo preventivo de 28 cuentas bancarias. La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas semanas.