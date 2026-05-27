Un paciente agrede con el móvil a una médica en Granada por negarle una medicación

Una facultativa que se encontraba realizando su turno en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud Gran Capitán en la ciudad de Granada sufrió un grave episodio de violencia este pasado domingo. La profesional fue agredida físicamente por un usuario de las instalaciones, quien llegó a golpearla en la cara utilizando su propio teléfono móvil tras un desacuerdo en la consulta médica.

Los detalles del suceso han sido revelados por el Sindicato Médico de Granada (Simeg). Su presidente, Rafael Franco, ha explicado que el conflicto se originó cuando la doctora recibió en su consulta a un individuo que exigía la prescripción de una medicación concreta. Tras evaluar el caso, la facultativa determinó que no existía justificación clínica para acceder a la petición, una decisión sobre la que "no había lugar" a debatir desde el punto de vista estrictamente sanitario.

Una actitud intimidatoria

La negativa profesional desencadenó una reacción desproporcionada por parte del paciente, que respondió con evidente agresividad. Ante la actitud intimidatoria, la médica optó por abandonar la consulta para evitar males mayores. Sin embargo, el usuario decidió perseguirla por los pasillos de las instalaciones mientras la grababa en vídeo, prolongando el acoso de forma injustificada.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando la víctima buscaba refugio entre los celadores y sus compañeros de turno. "Fue en ese momento cuando se encaminó hacia ellos y el hombre la agredió con el móvil en la cara", ha relatado uno de ellos. La agresión física se produjo a la vista de varios pacientes que se encontraban en el recinto y que intervinieron conjuntamente para lograr que el atacante abandonara el edificio.

Como consecuencia de estos hechos, los representantes de los trabajadores han confirmado se ha procedido a presentar la correspondiente denuncia en dependencias policiales. Al proceso ya se han sumado varios de los ciudadanos presentes en la sala de espera, quienes se han personado para prestar declaración en calidad de testigos.