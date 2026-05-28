El PP-A pide a Vox "tranquilidad" y actuar "sin nerviosismo" pese a las quejas de Gavira

Han pasado casi dos semanas de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo y para el PP-A "hay tiempo" para empezar las negociaciones con Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Moreno, actualmente en funciones, se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta y, en principio, necesitará a los de Santiago Abascal en la región para volver a ser presidente.

En Vox, por su parte, lamentan que once días después de los comicios no haya habido ningún contacto con ellos para iniciar las conversaciones que desemboten en la investidura de Juanma Moreno. El próximo 11 de junio se constituirá el Parlamento de Andalucía y dará comienzo la XIII legislatura en la región. Una fecha que ha recordado el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, a la prensa.

"No veo que haya tanta urgencia porque hasta el día 11 del mes que viene no se constituye el Parlamento", ha señalado Martín, que ha asegurado que "desconoce" si han comenzado los contactos y conversaciones porque su papel se limita al ámbito parlamentario. Sin embargo, ha añadido que las negociaciones se tienen que hacer "de partido a partido". Además, parafraseando al líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, Toni Martín ha dicho que "estas cosas hay que hacerlas con tranquilidad y hacerlas bien y sin nerviosismo".

¿Nerviosismo en Vox?

Por parte del partido de Santiago Abascal en Andalucía siguen recordando que no ha habido "ningún contacto" con los populares andaluces después del 17-M. El candidato a la presidencia de la Junta y portavoz de Vox en la región, Manuel Gavira, ha lamentado esta situación y ha dicho a la prensa en el Parlamento que Andalucía no tiene "ni un segundo que perder" aunque el PP-A asegure que "hay tiempo".

"¿En Andalucía queremos entendernos?", ha dicho Gavira, que ha advertido que no ha habido ningún contacto "serio" entre ambas formaciones condenadas a entenderse en la región y en el resto de España. En este sentido, Manuel Gavira ha recalcado que "hemos dicho que estamos dispuestos, pero han pasado once días y no hay ningún contacto" y que "somos humildes, sabemos la proporción que tenemos y, en base a eso, nosotros nos vamos a sentar con el Partido Popular".

El representante de Vox en Andalucía también ha vuelto a cargar contra Juanma Moreno por su supuesto deseo de "pactar" con el PSOE al poner de ejemplo en Cuacos de Yuste el pasado lunes los acuerdos entre populares y socialistas en Europa. Cree Manuel Gavira que el PP debe "renunciar a cualquier acuerdo" con el PSOE. En este sentido, ha insistido en que "Andalucía necesita un gobierno que sea un bastión contra la mafia y la corrupción sanchista y socialista" y un PP que renuncie a cualquier pacto o acuerdo con el PSOE. Las opciones de Moreno para reeditar la presidencia en la Junta, para Gavira, son: "O pacta o acuerda con Vox, o pacta o acuerda con la izquierda, no hay más opciones".