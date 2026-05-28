Los bomberos continúan trabajando en el céntrico hotel incendiado el lunes en Málaga

Dos dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de la capital de Málaga continúan desplegadas en el hotel Ibis que sufrió un grave fuego el pasado lunes. Según han informado fuentes municipales, los profesionales siguen actuando en el edificio sin que exista todavía una previsión exacta de cuándo se logrará la extinción definitiva de las llamas tras varios días de intenso trabajo.

El operativo se mantiene activo en el inmueble, situado en el céntrico pasillo de Guimbarda, realizando tareas fundamentales de refresco y prevención. Aunque durante la jornada del miércoles las autoridades ya consideraron que el fuego estaba controlado y prácticamente extinguido, la naturaleza del siniestro obliga a mantener una vigilancia extrema para evitar posibles rebrotes que pongan en peligro la estructura.

A lo largo de los últimos días, los técnicos del Ayuntamiento de Málaga han realizado diversas visitas de inspección. En la zona norte del inmueble, los especialistas comprobaron que se había producido el colapso parcial del forjado en la primera planta, concretamente en el área más próxima a la junta estructural que divide el edificio. A pesar de estos severos daños en los revestimientos y en las instalaciones, los expertos concluyen que la estructura general no parece presentar síntomas de inestabilidad.

Por su parte, la inspección en la zona sur ha resultado mucho más compleja. Los técnicos únicamente pudieron acceder a la planta baja del inmueble, dado que los restos del siniestro impedían el paso a los niveles superiores. Sin embargo, esta primera evaluación visual determinó que el esqueleto del edificio parece haber resistido el intenso calor, en gran medida gracias a los materiales de protección. Además, el informe técnico confirmó que no se han detectado patologías estructurales en la planta sótano.

Ante esta situación, el Gobierno local ha exigido a los propietarios del establecimiento la adopción inmediata de medidas cautelares de protección. En las fachadas exteriores se han observado abombamientos puntuales derivados de la dilatación del ladrillo, lo que supone un evidente riesgo de desprendimiento a la vía pública que debe ser subsanado de urgencia bajo la estricta supervisión de un técnico competente.

Entre las acciones requeridas figura la instalación de un vallado perimetral para proteger a los viandantes, el tapiado de los huecos exteriores para impedir el acceso no autorizado, así como el desescombro y apuntalamiento progresivo de la zona afectada. La propiedad también deberá garantizar la vigilancia privada del recinto para prevenir actos vandálicos hasta que se complete el cerramiento definitivo.

El concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, calificó el incendio de "complicado" debido a que el forjado contaba con abundantes elementos de madera, lo que dificultó enormemente el ataque a las llamas desde el interior del bloque. El origen del incidente, que se desató pasadas las 1:20 horas de la madrugada, apunta a un local hostelero ubicado en la planta baja, desde donde el fuego se propagó rápidamente al alimentarse del oxígeno entrante tras la rotura fortuita de los ventanales.