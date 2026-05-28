Mercado negro de empadronamientos en Níjar por las trabas del Ayuntamiento a inmigrantes

En el campo de Níjar, Almería, la tierra produce a un ritmo frenético. De sus invernaderos salen los tomates y hortalizas que llenan los supermercados de media Europa. Sin embargo, detrás de esa potencia agrícola que genera millones de euros, existe una realidad invisible y asfixiante para miles de personas. El reciente informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha puesto el foco sobre una herida abierta en el municipio: el bloqueo sistemático al padrón municipal y la exclusión administrativa que sufren los trabajadores inmigrantes.

La denuncia del SJM señala que el Ayuntamiento de Níjar impone requisitos que exceden la legalidad. La normativa estatal es clara: los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a los vecinos en el lugar where residen habitualmente, sin importar si es un piso de alquiler, una infravivienda o una chabola en un asentamiento. El padrón debe reflejar la realidad vecinal, no la calidad de la vivienda.

Al negarse este derecho por vías oficiales, se genera un effecto colateral perverso: la creación de un mercado negro de empadronamientos fraudulentos. Redes clandestinas y particulares se aprovechan de la desesperación de los inmigrantes, cobrando sumas abusivas de dinero solo por registrar sus nombres en una dirección postal. La parálisis institucional, por tanto, no hace desaparecer a la población inmigrante; simplemente la empuja a la clandestinidad y la expone a redes de extorsión.

Un problema de fondo que exige soluciones

La situación de Níjar pone de manifiesto una profunda contradicción: se necesita y se consume la mano de obra de miles de personas para sostener la economía local, pero se les niega el reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho. Mantener a centenares de personas en un limbo administrativo crónico debilita la cohesión social y cronifica la precariedad en los asentamientos.

Desbloquear el censo municipal no es una concesión política, sino un imperativo legal y humanitario. Garantizar un registro transparente y accesible es el primer paso indispensable para que quienes sostienen con su esfuerzo la riqueza del campo almeriense dejen de ser sombras invisibles y pasen a ser vecinos con derechos.