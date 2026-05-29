'Debí no hackear a la Junta': El gobierno andaluz investiga las pizarras digitales que reproducen canciones de Bad Bunny

La visita de Bad Bunny a nuestro país para realizar una larga serie de conciertos en Barcelona y Madrid se ha convertido en el foco de atención de los jóvenes —y algunos no tan jóvenes— que aman la música del artista puertorriqueño. Pero algunos llevan su fanatismo hasta un extremo que resulta incluso pesado. En los últimos días, varios centros educativos de Andalucía han reportado que varias de sus pizarras digitales, que se emplean para la enseñanza, reproducían sin control canciones del reguetonero.

En mitad de una clase de matemáticas, la canción Debí tirar más fotos interrumpió la enseñanza a unos alumnos que automáticamente comenzaron a bailar tras unas risas iniciales fruto de la incredulidad ante lo que ocurría. Además, se podía leer en la propia pizarra un mensaje que rezaba: "A petición de Irene". Y así ha sucedido en varios colegios e institutos de Andalucía, sin poder parar la música de este artista a no ser que apagaran manualmente las propias pizarras.

Pues la broma puede salir cara. La Junta de Andalucía ha ordenado investigar lo sucedido y averiguar si se ha hackeado o no el sistema informático de las pizarras digitales de centros e institutos. Según han señalado fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, los técnicos ya están trabajando "para averiguar el origen" y erradicar lo ocurrido.

Penas de hasta 3 años de prisión

Si se confirmara el hackeo y se encontrara al culpable, la justicia podría ser severa con el responsable de esta broma pesada. Según el Código Penal, si se confirma el acceso ilícito a sistemas informáticos (art. 197 bis CP), podría enfrentarse a una pena de prisión de entre seis meses y dos años. Y si se confirma que se hubiera producido además un daño informático (art. 264 CP) o si se alteró el funcionamiento del sistema, podría enfrentarse a penas de seis meses a tres años, o más si hubo perjuicios graves.