Detenido tras robar un coche de lujo en Marbella y embestir a la Guardia Civil en Sevilla

La Guardia Civil ha logrado detener a la altura del término municipal de Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla, al presunto autor del robo de un vehículo de alta gama. El automóvil había sido sustraído en la localidad malagueña de Marbella, lo que desencadenó un amplio dispositivo policial para dar con el paradero del delincuente y recuperar el turismo antes de que pudiera ocultarlo y sacarlo del país.

Según ha detallado la Comandancia de Sevilla a través de una nota oficial, el dispositivo de búsqueda dio sus frutos cuando el automóvil fue detectado circulando por la carretera A-375, a la altura del municipio de El Coronil. En ese preciso momento se inició un seguimiento controlado por parte de diversas patrullas del Instituto Armado, con el objetivo de detener al ladrón del coche. Sin embargo, al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, el conductor decidió emprender una fuga temeraria a gran velocidad.

Lejos de deponer su actitud, el sospechoso llegó a dirigir el automóvil directamente hacia los agentes con la clara intención de intimidar a los efectivos policiales y eludir poder ser detenido. La persecución se prolongó durante más de una hora, atravesando vías de alta densidad circulatoria en la capital hispalense, como la conocida SE-30 y el Puente del Centenario. La huida llegó a su fin cuando, al incorporarse a la autovía A-49 en sentido Huelva, el vehículo embistió por la parte trasera a una patrulla de la Guardia Civil de Pilas. Este grave impacto provocó que el fugado perdiera el control del turismo, facilitando su inmediata detención.

Coordinación policial

El operativo ha destacado por la estrecha coordinación policial entre diferentes cuerpos. En la persecución y posterior captura han participado de forma conjunta patrullas de las Compañías de Utrera y Sanlúcar la Mayor, así como indicativos del Cuerpo Nacional de Policía y de distintas Policías Locales de los municipios que se vieron afectados por el peligroso itinerario del delincuente. El presunto autor de los hechos ya ha sido puesto a disposición judicial, que deberá determinar las medidas penales a aplicar tras este grave altercado.

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Además de los delitos contra el patrimonio y la seguridad vial, los agentes han abierto una nueva línea de investigación al examinar el coche recuperado. Tras el arresto, los efectivos comprobaron que el turismo portaba placas de matrícula británicas falsificadas, práctica delictiva utilizada para despistar a las autoridades. Tras verificar los números de bastidor y otros elementos de seguridad, confirmaron que la documentación e identificación real del vehículo correspondía a registros de Polonia. Por este motivo, al detenido se le imputa también un presunto delito de falsedad documental, agravando notablemente su situación procesal.