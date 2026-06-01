La Junta abre el plazo de ayudas para las víctimas andaluzas del accidente ferroviario de Adamuz

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes la apertura del plazo para solicitar las ayudas destinadas a las víctimas residentes en Andalucía del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, ocurrido el pasado 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas.

El periodo para presentar solicitudes comenzará este martes 2 de junio y se prolongará durante tres meses, según recoge la resolución publicada en el BOJA. Las ayudas podrán alcanzar un importe máximo de 16.828 euros y se abonarán en un único pago.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes en un plazo máximo de dos meses desde su presentación.

Destinatarios de las ayudas

Podrán acceder a estas ayudas todas aquellas personas que, en el momento del siniestro, residieran en Andalucía y que hayan sido reconocidas como afectadas por el accidente.

Según la información difundida por la Junta de Andalucía, las ayudas se conceden a propuesta del Comisionado creado tras el accidente ferroviario, con el objetivo de canalizar la atención a las víctimas y sus familias.

Gastos cubiertos y situación de los afectados

El Gobierno andaluz ha señalado que, transcurridos más de cuatro meses desde el accidente, las víctimas siguen afrontando gastos vinculados a su nueva situación. Entre ellos se incluyen la adaptación de viviendas para mejorar la accesibilidad, tratamientos psicológicos y procesos de rehabilitación.

También se contempla la situación de algunos afectados que, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en el momento del accidente, no perciben prestaciones, así como las dificultades para acceder al mercado laboral a corto y medio plazo debido a la gravedad de las lesiones.

A ello se suma el coste de los desplazamientos de algunos afectados que residen en provincias como Huelva y deben acudir al Tribunal de Instancia de Montoro –ubicado en Córdoba–, encargado del procedimiento judicial del caso.

Tramitación y documentación

Las ayudas son compatibles con las concedidas por el Estado, según ha indicado la Junta de Andalucía. Para agilizar el proceso, las víctimas ya reconocidas por la administración estatal no tendrán que volver a aportar la documentación.

Asimismo, tampoco será necesario adjuntar datos que ya esténen poder de la Administración autonómica, con el objetivo de simplificar la tramitación administrativa.

Beneficiarios en caso de fallecimiento

En el caso de las ayudas por fallecimiento, podrán ser beneficiarios los cónyuges o personas con una relación análoga, así como los hijos, con independencia de su edad y filiación, incluidos los póstumos.

Si no existen descendientes ni pareja, podrán acceder a la ayuda los progenitores. En ausencia de estos, los beneficiarios serán los ascendientes de segundo grado o los hermanos. Cuando existan varios beneficiarios como víctimas indirectas, el importe se repartirá a partes iguales.

Las ayudas estarán exentas de tributación en el tramo autonómico del IRPF, según ha informado la Junta de Andalucía.