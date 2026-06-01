Alarma en el Estado: un menor difunde los datos personales de policías y fiscales

Detenido en Granada un menor de 16 años al que se acusa de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de los datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado.

El arrestado, de nacionalidad española, publicaba en diversos portales de internet datos de carácter personal relativos a integrantes de diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Ministerio Fiscal, el Consejo de Seguridad Nacional, pero también datos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

Se detectó una difusión masiva de datos

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 22 de Madrid, se inició tras detectarse la difusión masiva de estos datos, lo que generaba un "riesgo inmediato" para la seguridad e integridad de los afectados y de las instituciones.

Ante la gravedad de los hechos se activó de forma urgente un operativo que culminó el pasado miércoles 27 de mayo con la detención del autor y el registro de su domicilio, donde se intervino diverso material informático y tecnológico, que ya está siendo analizado por la Policía Nacional.

Riesgo de las campañas de exposición masiva

Según ha comunicado el Cuerpo Nacional de Policía, esta investigación ha puesto el foco en el creciente riesgo que representan las campañas de exposición masiva de datos personales en internet, especialmente cuando afectan a miembros de instituciones estratégicas del Estado. Se trata de las prácticas conocidas en el ámbito cibernético como doxing, que pueden facilitar amenazas, extorsiones o acciones coordinadas contra funcionarios públicos y organismos sensibles, según los agentes.

Aunque el menor arrestado ha quedado en libertad, la Policía ha explicado que la operación continúa abierta. Se trata ahora de esclarecer las posibles implicaciones de otras personas y desarticular al completo la red de perfiles implicados en esta campaña de señalamiento y amenazas.