Dimite la líder de Podemos en Andalucía después del fracaso en las elecciones

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha dimitido de su cargo y ha lamentado no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea para "todo aquello con lo que me comprometí" cuando fue elegida para liderar la formación en diciembre de 2024.

La renuncia llega semanas después de los malos resultados de Por Andalucía en los comiciones donde la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Sumar, vieron como Adelante Andalucía les hizo sorpasso y cerca de doblarles en escaños. La formación andalucista consiguió 8 escaños mientras que la coalición de extrema izquierda nacional obtuvo solo 5 diputados.

Martínez hizo oficial su renuncia al liderazgo de Podemos Andalucía este lunes en un comunicado, en el que aclara que se trata de una decisión que tomó "hace meses", pero cuya comunicación optó por "aplazar para no interferir en el proceso electoral autonómico del pasado 17 de mayo ni perjudicar a la coalición Por Andalucía, a la que apoyé públicamente y por la que hice campaña activamente".

Raquel Martínez fue junto al exparlamentario andaluz por Córdoba José Manuel Gómez Jurado la principal defensora de la continuidad de Podemos en la coalición Por Andalucía frente a las reticencias de la dirección nacional de la formación morada, que accedió in extremis a repetir en la candidatura liderada por Antonio Maíllo a los comicios del 17M tras compartir grupo parlamentario durante la última legislatura.

La ya exlíder de Podemos Andalucía asegura que ha sido "un honor ser la coordinadora general del partido que me hizo ver la política con ilusión y con el que comencé a militar" para lamentar acto seguido que, aunque "lo he intentado, no he podido llevar a cabo todo aquello con lo que me comprometí en el documento político con el que fui elegida coordinadora general de Podemos Andalucía en diciembre de 2024".

Por último, agradece el trabajo de la militancia y los trabajadores de Podemos Andalucía "y a las personas que me han acompañado, ayudado y cuidado en estos años, especialmente a mis amigos y familia" y se compromete a "seguir militando en aquellos espacios políticos y movimientos sociales que luchan contra las injusticias de nuestra sociedad y que buscan construir una Andalucía mejor". "Siempre desde la alegría, los cuidados y los afectos", concluye.

Belarra anuncia primarias

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el partido en Andalucía va a funcionar con normalidad tras la dimisión de Raquel Martínez, y ha destacado que se elegirá por primarias una nueva dirección autonómica mediante primarias a los inscritos, como es habitual en el partido.

También ha proclamado que en la comunidad tienen perfiles idóneos para asumir esa responsabilidad, aludiendo genéricamente a que cuentan con "compañeros muy valiosos" que asumieron responsabilidades durante la campaña. Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso al ser cuestionada la dimisión de la coordinadora de Podemos Andalucía, que en una carta avanza que ya presentó su renuncia al Consejo Ciudadano Autonómico y lamenta no haber tenido "autonomía suficiente".