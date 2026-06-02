El PSOE, que se quedó a 25 escaños del PP en Andalucía, gana el voto CERA

El PSOE de María Jesús Montero, que se quedó a 25 escaños del Partido Popular de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, ha ganado el 'voto CERA', los votos de los residentes andaluces en el extranjero. Sin embargo, este triunfo es estéril, puesto que no ha habido cambio alguno en el reparto final de escaños y el panorama sigue exactamente igual que la noche electoral en la que Juanma Moreno se quedó a las puertas de la mayoría absoluta.

Así se desprende de la documentación que ha publicado la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en su página web, después de que las juntas electorales provinciales hayan realizado dicho escrutinio general, y que incluye ya el conocido como 'voto CERA'.

En términos globales, el escrutinio confirma que finalmente el PP de Juanma Moreno ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía con 53 escaños y 1.744.728 votos. De esta manera, los populares han obtenido cinco parlamentarios menos que los 58 logrados en los comicios de 2022, y se han quedado a dos de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños en el Parlamento andaluz.

Por su parte, el PSOE de María Jesús Montero ha conseguido 28 diputados —dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas— y 955.584 votos, mientras que Vox, la formación de Santiago Abascal, ha repetido como tercera fuerza y ha obtenido 15 escaños con un apoyo de 580.293 votos, frente a los 14 parlamentarios que sumó hace cerca de cuatro años, cuando la formación concentró el 13,47% de los votos.

Adelante Andalucía se aupó en la noche electoral a la cuarta posición con ocho escaños y 403.560 votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022, esta formación ahora liderada por José Ignacio García logró el 4,58% de respaldo en las urnas.

La coalición Por Andalucía, que integra a IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, ha logrado revalidar sus cinco diputados con un respaldo de 266.213 votos tras contar en la última legislatura con el 7,70% de los votos.

Montero gana el voto CERA

En lo que respecta al voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el PSOE-A fue la formación más votada en la cita del 17 de mayo con 6.703 votos, casi 400 más que los 6.307 logrados por el PP-A, mientras que Vox fue la tercera formación con más sufragios, un total de 2.961.

Por Andalucía ha superado a Adelante Andalucía en votos de residentes ausentes, al concentrar un total de 2.285, frente a los 1.316 recibidos por el partido liderado por José Ignacio García, según los resultados publicados por la Junta Electoral de Andalucía.