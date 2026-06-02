La Junta pide al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia de El Algarrobico para su derribo

La Junta de Andalucía no convocará la Comisión Mixta con el Gobierno central para tratar el futuro del hotel de El Algarrobico, ubicado en el municipio almeriense de Carboneras, hasta que el Ayuntamiento de la localidad no haga efectiva la anulación de la licencia de obras del edificio, imprescindible para su demolición.

Es la respuesta que ha dado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a la solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía avalara la nulidad del permiso de construcción, que fue aprobado originalmente por el Consistorio de Carboneras en enero de 2003.

La Junta insiste en revisar el permiso

En cualquier caso, el Ejecutivo andaluz ha mostrado su satisfacción al comprobar que el Gobierno de España ha terminado asumiendo que "la única vía para alcanzar el derribo del hotel de El Algarrobico es la planteada por la Junta de Andalucía". Históricamente, desde el Palacio de San Telmo se ha defendido la necesidad legal de efectuar la revisión del permiso de edificación del establecimiento como un requisito previo e insoslayable para que las máquinas puedan intervenir en el paraje.

En este sentido, la Consejería insiste de forma rotunda en que "el camino para alcanzar la deseada resolución de un problema generado hace dos décadas pasa por que el Ayuntamiento de Carboneras lleve cuanto antes este asunto a pleno". El objetivo de esa sesión plenaria debe ser la oficialización de la anulación definitiva de la licencia municipal, un trámite que daría estricto cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Asimismo, desde la Consejería andaluza han recordado que la Administración regional se encuentra personada en un total de cuatro procedimientos judiciales y administrativos abiertos alrededor de esta larga polémica urbanística. Entre ellos se incluye el proceso de expropiación que fue iniciado por parte del Ejecutivo central.

Sobre este último punto, la Junta ha elevado el tono para criticar la falta de lealtad institucional, al denunciar que transcurrieron seis meses sin recibir información alguna sobre dicho trámite. Del mismo modo, ha reprochado que el 10 de febrero de 2025 la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara por sorpresa la demolición del complejo en un plazo de cinco meses, una actitud que obvió el diálogo habitual que debe regir en el seno de la Comisión Mixta.

El delegado acusa a la Junta de suponer un freno

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado este martes de "preocupante" y "sumamente doloroso" que la Junta de Andalucía haya decidido posponer la convocatoria de la comisión bilateral sobre el hotel, acusando al Ejecutivo autonómico de poner "freno a este proceso".

Fernández ha rechazado frontalmente esta postura, exigiendo que ambas Administraciones se sienten "de manera inmediata" para planificar y tener "muy claro" cómo se va a actuar "justamente el día después de esa declaración de nulidad" y ha instado al Gobierno andaluz a no esperar y evitar dar "de nuevo un paso atrás" en la resolución del conflicto.