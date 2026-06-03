Muere José Carlos Gómez Villamandos, consejero andaluz de Universidad, a los 63 años

El consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes en Córdoba a los 63 años de edad a consecuencia de una enfermedad que padecía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz. Catedrático de Veterinaria, exrector de la Universidad de Córdoba y expresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ocupaba el cargo desde julio de 2022.

Nacido en Córdoba en 1963, Gómez Villamandos desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito universitario y científico. Era catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y ejerció como rector de esta institución entre 2014 y 2022.

También presidió la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2019 y 2022, etapa en la que participó en el debate sobre distintas reformas del sistema universitario español.

Consejero desde 2022

Gómez Villamandos se incorporó al Gobierno de Juanma Moreno tras la victoria del Partido Popular en las elecciones andaluzas de junio de 2022. El presidente de la Junta anunció su nombramiento el 25 de julio de ese año al frente de la nueva Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, creada de forma independiente de Educación.

Durante la presentación de su Ejecutivo, Moreno destacó la experiencia del nuevo consejero al frente de la Universidad de Córdoba y de la CRUE, además de su conocimiento del sistema universitario español.

En las recientes elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, Gómez Villamandos concurrió en el séptimo puesto de la candidatura del Partido Popular por la provincia de Córdoba, aunque no obtuvo acta de diputado al conseguir su formación seis escaños en esa circunscripción.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado en un mensaje en su perfil de X sus condolencias: "Tenemos el corazón roto. Hoy se nos ha ido José Carlos Gómez Villamandos, una gran persona, un hombre bueno, inteligente y trabajador, inmensamente generoso, que dedicó su vida a la Universidad. Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, consejero, compañero y amigo".

Tenemos el corazón roto. Hoy se nos ha ido José Carlos Gómez Villamandos, una gran persona, un hombre bueno, inteligente y trabajador, inmensamente generoso, que dedicó su vida a la Universidad. Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, consejero, compañero y amigo. pic.twitter.com/VbyJXmKdzV — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 2, 2026

Trayectoria académica e investigadora

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986, obtuvo el doctorado en 1988 en la misma institución.

Entre 1988 y 1992 ejerció como profesor en la Facultad de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria, donde también ocupó el cargo de secretario académico.

A lo largo de su carrera completó estancias de investigación en la Tierärztliche Hochschule Hannover y en el Centro de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal (CISA-INIA). Además, fue diplomado por el European College of Veterinary Pathologist y en Alta Dirección de Universidades.

Su actividad científica se centró en el estudio de la patogenia de las respuestas inmunes e inflamatorias en enfermedades víricas y priónicas. Dirigió proyectos financiados por la Unión Europea y por el Plan Estatal de I+D y publicó más de 145 artículos científicos relacionados con su especialidad.

Asimismo, dirigió 17 tesis doctorales y participó como evaluador y experto en distintos programas nacionales e internacionales de investigación.

El legado de su etapa en la Junta

Desde el Gobierno andaluz han destacado que durante su etapa al frente de la Consejería impulsó iniciativas relacionadas con la universidad, la investigación y la innovación.

Entre los proyectos promovidos durante la XII legislatura figuran la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa), que quedaron pendientes de culminar su tramitación parlamentaria.

La Junta también ha señalado entre los principales hitos de su gestión el refuerzo de la financiación universitaria, la ampliación de la oferta académica y distintas actuaciones dirigidas al sistema andaluz de I+D+i.

Condolencias del sistema universitario andaluz

La noticia ha provocado numerosas muestras de pesar en el ámbito universitario. La Universidad de Córdoba, de la que fue rector durante ocho años, ha decretado tres días de luto oficial en su memoria.

La institución académica ha recordado su trayectoria como catedrático, investigador y gestor universitario, mientras que universidades como las de Almería, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía han trasladado públicamente sus condolencias.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, destacó su dedicación a la gestión universitaria y a la investigación, mientras que el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, lamentó la pérdida de quien definió como un amigo y compañero en la gestión universitaria.