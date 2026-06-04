Detenidos 4 miembros de una red que blanqueaba dinero del narco en Puerto Real (Cádiz)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales vinculado a actividades de tráfico de drogas en Puerto Real (Cádiz). Según una nota remitida por el Cuerpo, a tres de los detenidos se les imputan presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, mientras que una cuarta persona ha sido investigada por su presunta participación como testaferro en actividades de blanqueo de capitales.

La fase operativa de la investigación culminó el pasado 26 de mayo con la detención de cuatro personas y la incautación y bloqueo judicial de un inmueble, tres vehículos y dieciséis cuentas bancarias.

Las pesquisas policiales permitieron desarticular una presunta organización criminal asentada en la localidad gaditana, dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico y presuntamente liderada por un varón de 37 años, quien se habría valido de varios miembros de su entorno familiar para desarrollar la actividad ilícita. Tres de los detenidos pertenecían a la misma unidad familiar.

Según la investigación, su finalidad consistía en introducir en el circuito económico legal fondos de origen ilícito mediante mecanismos de ocultación y enmascaramiento, transformándolos posteriormente en bienes muebles e inmuebles con apariencia de legalidad.

Los investigadores han señalado que la red actuaba de "forma coordinada y previamente planificada" para canalizar fondos procedentes de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. Para ello, realizaban ingresos y pagos fraccionados destinados a consolidar la adquisición de distintos bienes patrimoniales, contando presuntamente con la colaboración de familiares directos en una estrategia orientada a la integración de capitales ilícitos en la economía legal.

En el marco de esta operación, los investigados habrían llevado a cabo actuaciones objetivamente dirigidas a facilitar la ocultación, transformación e integración de fondos de origen delictivo, siendo plenamente conocedores de su procedencia.

El análisis de las dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los investigados ha revelado una dinámica continuada de ingresos en efectivo, transferencias fraccionadas y movimientos económicos carentes de justificación y trazabilidad suficientes.

Durante el periodo investigado se detectaron imposiciones en efectivo por un importe total de 140.000 euros, una cifra que, unida al elevado nivel de vida observado, resultaba incompatible con la capacidad económica declarada por los implicados. Como resultado de la investigación se afloró un patrimonio valorado en 261.925 euros.