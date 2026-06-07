Muere un menor de 17 años electrocutado al salir de la piscina en Gelves (Sevilla)

Un trágico accidente ha conmocionado a la localidad sevillana de Gelves. Un menor de 17 años perdió la vida la tarde de este pasado sábado, 6 de junio, tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en el interior del domicilio familiar, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas. El Instituto Armado recibió un aviso de emergencia que alertaba de que un joven se había electrocutado tras entrar en contacto con un punto de corriente eléctrica justo después de salir de la piscina de la vivienda.

A pesar de la rápida intervención, las asistencias sanitarias no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según han detallado las autoridades, el menor falleció prácticamente al instante debido a la alta potencia de la descarga recibida.

Las fuentes policiales señalan que aún se desconoce si el punto de corriente era un electrodoméstico o un enchufe , y mantienen todas las hipótesis abiertas sobre el origen del fallo eléctrico.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ya se ha hecho cargo del caso. Los agentes han iniciado una inspección ocular en el lugar del siniestro para determinar las causas exactas del accidente, mientras la comunidad permanece a la espera de los resultados de la autopsia.