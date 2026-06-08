Amenazan a la alcaldesa de Conil por una novillada: "Prometemos acabar con tu vida"

La alcaldesa de Conil de la Frontera (Cádiz), Inmaculada Sánchez (Andalucía por Sí), ha desvelado que recibió una carta anónima en la que se le amenaza de muerte con el objetivo de que parase una novillada taurina programada para el pasado sábado. Finalmente, el festival taurino se celebró, aunque la alcaldesa también ha desvelado que una hora antes se recibió una amenaza de bomba para la portada de la feria de El Colorao, la pedanía donde se celebró dicha novillada.

"Lo vas a parar todo, si no te prometemos acabar con tu vida exactamente como te propones infligir a unos animales inocentes infinita violencia con muchísimo sufrimiento", señala la carta, recogida por Europa Press.

Varias coacciones

El objetivo es explícito, según el escrito: "Esto es una advertencia, piénsalo bien. No vas a seguir con las novillas en la feria del Colorado. No vas a seguir con la construcción de la plaza de toros. No vas a seguir trayendo de vuelta a nuestra ciudad la crueldad imbécil", señala la carta, que como única fecha indica "mayo de 2026" y que ha sido enviada por correo ordinario, con su sello y matasellos correspondiente fechado el pasado 22 de mayo.

Por su parte, la alcaldesa ha contestado con un comunicado público en el que ha trasladado un mensaje de "serenidad, responsabilidad y firmeza institucional". "En democracia, cualquier discrepancia es legítima y respetable, pero nunca lo son la intimidación ni los intentos de condicionar la acción de un gobierno municipal", ha añadido antes de señalar que han sido "varias las coacciones" que se han recibido días previos a la feria.

Asimismo, ha explicado que en la tarde del sábado, una hora antes del inicio del festejo taurino, se recibió una alerta de bomba que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos, con un operativo en el que intervinieron efectivos del Tedax junto a agentes de la Guardia Civil, Policía y miembros de Protección Civil, que tras realizar las comprobaciones oportunas confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

Asimismo, tras afirmar que "las amenazas y los ataques personales nunca pueden formar parte del debate público ni condicionar la toma de decisiones de las instituciones", la alcaldesa ha asegurado que "estas amenazas, intimidación y coacciones no alterarán la hoja de ruta, ni la responsabilidad de gobernar para el conjunto del municipio". "Seguiremos impulsando iniciativas, junto a asociaciones y colectivos locales, que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de Conil, siempre dentro del marco de la legalidad", ha concluido la alcaldesa.