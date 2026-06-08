Más de cien bomberos y once aeronaves combaten un fuego en Huelva

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Andalucía, conocido como Plan Infoca, ha puesto en marcha un amplio operativo para sofocar las llamas declaradas este mediodía en la provincia onubense. En concreto, el foco principal se ha localizado a las 13:15 horas en el paraje denominado Los Turbios, que pertenece al término municipal de Villanueva de los Castillejos.

La rápida evolución de las llamas durante los primeros minutos del siniestro ha obligado a la dirección de extinción a ampliar el dispositivo inicial enviado a la zona. Hasta en dos ocasiones consecutivas se ha solicitado el incremento de medios materiales y humanos para tratar de perimetrar el área afectada lo antes posible y evitar que el fuego se propague hacia otras zonas de gran valor ecológico en la provincia de Huelva.

🔴 Activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del #EMA @Plan_Infoca por el #IFVillanuevadelosCastillejos #Huelva por la dimensión del incendio. 🚁 19 medios aéreos

🚒 Más de 110 efectivos terrestres ℹ️ Actualmente no hay riesgo para la población. Seguimos… pic.twitter.com/PXyPGJgq16 — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) June 8, 2026

Once aeronaves

El despliegue aéreo, fundamental en las primeras horas para enfriar la cabeza del incendio, está compuesto finalmente por once aeronaves. Entre ellas se encuentran dos helicópteros de gran capacidad de descarga o pesados, junto a otros dos de tamaño semipesado. Además, el operativo cuenta con cuatro aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación encargado de guiar las maniobras desde el aire, y dos aviones de carga en tierra que realizan rotaciones continuas.

En cuanto al esfuerzo terrestre, la movilización supera el centenar de profesionales especializados. El contingente incluye a once grupos de bomberos forestales, apoyados de manera directa por cuatro Brigadas de Incendios Forestales (Brica). Para la dirección técnica de las tareas sobre el terreno, se han desplazado dos técnicos de Operaciones y tres agentes medioambientales, que conocen con detalle la orografía y el comportamiento del viento en el paraje.

Las labores manuales de estos trabajadores se complementan con el uso de maquinaria pesada. El Plan Infoca ha destinado al lugar seis autobombas para asegurar el suministro de agua en los flancos más accesibles, así como tres tractores y un buldócer que trabajan en la paulatina apertura de cortafuegos. De este modo, se busca aislar el combustible vegetal y frenar el avance de un siniestro cuya evolución está siendo monitorizada al milímetro por las autoridades autonómicas.