Moreno destaca la "labor esencial" de la Policía al recibir a 186 nuevos agentes

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha destacado la labor que la Unidad de Policía Nacional Adscrita desempeña en la Comunidad, así como la importancia de reforzar su dotación con el objetivo de poder cubrir con garantías sus funciones en los distintos ámbitos en los que sus efectivos actúan, tales como la protección de menores, el apoyo al Plan Infoca, la prevención de las agresiones contra el personal sanitario o la seguridad en el sector turístico, entre otros.

Moreno ha presidido en el Palacio de San Telmo el acto oficial de presentación de los nuevos funcionarios que se van a incorporar a la Unidad. Se trata, en total, de 186 efectivos. De ellos, 159 son de nuevo acceso y 27 se encontraban en comisión de servicio, pero ahora pasan a consolidar su plaza, entre los que se encuentran los ocho jefes provinciales de la Unidad.

"Con esta incorporación se empieza a poner solución a la falta de efectivos que veníamos padeciendo desde hace años en Andalucía. Porque, hasta la llegada de estas nuevas incorporaciones, la Unidad solo disponía de 333 efectivos, menos del 50 por ciento sobre las 725 plazas reconocidas en su catálogo de puestos de trabajo. Razón por la que quiero reconocer y elogiar la paciencia y profesionalidad de la Unidad durante todo este tiempo, en el que los agentes han debido realizar su trabajo en condiciones muy complejas", ha agradecido el presidente.

La incorporación de los nuevos agentes llega como consecuencia de la actualización del acuerdo de colaboración que la Junta ha venido reclamando al Ministerio del Interior con el objetivo de renovar la adscripción de esta Unidad y dotarla de efectivos suficientes para desarrollar las tareas que tiene encomendadas en Andalucía. El acuerdo inicial expiró en diciembre de 2010, y su renovación llegó, al fin, el 13 de febrero de 2025 tras 5 años de negociaciones y numerosos borradores.

"El convenio renovado garantiza la seguridad jurídica necesaria para el normal funcionamiento de la Unidad de Policía Adscrita. Y recoge algo fundamental: el aumento, dentro de los cuatro años de su vigencia, del número de efectivos de la Unidad hasta alcanzar el catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía, que le otorga a esta Unidad un total de 725 plazas", ha explicado Moreno. De forma que, en estos cuatro años, la Unidad quedará notablemente reforzada y lo más próxima posible a esas 725 plazas que tiene reconocidas en su catálogo de puestos de trabajo.

"Y aquí, hoy, tenemos a esta primera remesa de funcionarios de la Unidad, a la que damos la más cálida bienvenida. Una vez hechas las 159 nuevas incorporaciones, la Unidad queda compuesta por un total de 492 efectivos, cuando el convenio establece para este primer año la cifra de 500", ha añadido el presidente.

Para finalizar, Moreno ha insistido en la función clave que desempeñan los miembros de la Unidad y, debido a ello, también en el agradecimiento por su labor. "Para Andalucía es muy importante la labor que desde 1993 realiza todo el equipo. Labor esencial que, desde 2020, reconocemos cada primero de diciembre en el Día de la Unidad. El detalle que este Gobierno andaluz quiso tener con todos sus miembros para testimoniarles, en nombre del pueblo andaluz, la profunda admiración y orgullo que tenemos hacia su trabajo", ha concluido.