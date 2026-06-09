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Andalucía

Juanma Moreno se sienta por primera vez con con Vox para negociar un pacto de investidura

Esta primera toma de contacto tiene lugar 22 días después de las elecciones andaluzas y a dos días de la constitución del parlamento autonómico.

Esta primera toma de contacto tiene lugar 22 días después de las elecciones andaluzas y a dos días de la constitución del parlamento autonómico.
Juanma Moreno y Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía. | Europa Press

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha mantenido este martes su primera reunión con Vox tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que Moreno arrasó con 53 escaños, quedándose a dos diputados de revalidar la mayoría absoluta que conquistó en los anteriores comicios de 2022.

Según han confirmado tanto populares como Vox a través de un breve texto con idéntica redacción, la reunión se ha celebrado este martes en el Parlamento para "abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía".

A ella han asistido representantes del PP de Andalucía y de Vox, como Juan Manuel Moreno y Manuel Gavira, respectivamente. Tras el encuentro, "que se ha desarrollado en un clima de cordialidad", según las mismas fuentes, ambas partes se han emplazado a "seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo".

Esta primera toma de contacto entre Moreno y Gavira se ha celebrado en el despacho del líder popular, y se produce a dos días de la sesión de constitución del Parlamento de la XIII legislatura, que está convocada para este jueves, 11 de junio, a las 12:00 horas.

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