Juanma Moreno se sienta por primera vez con con Vox para negociar un pacto de investidura

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha mantenido este martes su primera reunión con Vox tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que Moreno arrasó con 53 escaños, quedándose a dos diputados de revalidar la mayoría absoluta que conquistó en los anteriores comicios de 2022.

Según han confirmado tanto populares como Vox a través de un breve texto con idéntica redacción, la reunión se ha celebrado este martes en el Parlamento para "abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía".

A ella han asistido representantes del PP de Andalucía y de Vox, como Juan Manuel Moreno y Manuel Gavira, respectivamente. Tras el encuentro, "que se ha desarrollado en un clima de cordialidad", según las mismas fuentes, ambas partes se han emplazado a "seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo".

Esta primera toma de contacto entre Moreno y Gavira se ha celebrado en el despacho del líder popular, y se produce a dos días de la sesión de constitución del Parlamento de la XIII legislatura, que está convocada para este jueves, 11 de junio, a las 12:00 horas.