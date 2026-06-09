Moreno inaugura el puente colgante del Caminito del Rey, "ejemplo de turismo responsable y sostenible"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha inaugurado el puente colgante del Caminito del Rey, en el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes, en la provincia de Málaga, que consolida a este enclave, uno de los más visitados de toda la Comunidad, como "ejemplo de turismo responsable y sostenible".

Moreno ha visitado la nueva infraestructura fruto de una obra que ha supuesto, según ha destacado, "todo un desafío técnico" que ha culminado en la pasarela colgante más grande de España, y que ha implicado una inversión de 1,5 millones de euros, fondos que proceden de la propia generación de recursos del Caminito del Rey.

"La ingeniería y, sobre todo, el ingenio y el equipo humano encargado de la construcción de este puente han hecho posible sortear los retos para hacer esta estructura sobre la garganta del Guadalhorce. La inauguración de este puente colgante es un nuevo hito para una de los senderos más espectaculares y visitados de España. Un sendero en un espacio protegido singular, con el que la Junta de Andalucía tiene un compromiso claro de conservación y mejora. Y que, en 10 años, ha sido visitado por más de 3,2 millones de personas", ha resaltado el presidente.

El Caminito del Rey es actualmente uno de los enclaves naturales y turísticos más importantes de Málaga, y también de toda Andalucía. "Un sendero único que es seña de identidad de la provincia, y que se puede recorrer y disfrutar mientras se contempla un entorno natural bellísimo. Un lugar que está a la vanguardia internacional en la investigación y gestión de la seguridad en turismo activo", ha añadido.

En ese punto, Moreno ha recordado que la afluencia de excursionistas y turistas que visitan el Caminito del Rey dejan en el entorno más de 64 millones de euros anuales, atraídos además por pueblos próximos como Álora, Antequera, Ardales, Campillos o Carratraca. "Ello ha permitido anclar la población al territorio e, incluso, que haya crecido en un 1,2 por ciento; que crezca el número de empresas hasta un 24; y que baje el paro en la zona en un 11. Desde la reapertura del Caminito se han creado 685 empleos directos e indirectos en este entorno", ha asegurado el presidente.

Para finalizar, Moreno ha subrayado el empuje que viene experimentando el turismo de interior en los últimos años gracias a la amplia oferta de destinos naturales y rurales que Andalucía ofrece en sus ocho provincias. "No hablamos ya de un segmento secundario. Hoy representa prácticamente uno de cada cinco turistas que recibe Andalucía; y crece por encima de la media del turismo andaluz.

El futuro del turismo andaluz también pasa por nuestros espacios naturales, nuestros pueblos y nuestro patrimonio interior. Y sus objetivos nos ayudan a promover un modelo turístico andaluz más sostenible, en la medida en la que permite repartir los beneficios del turismo por todo el territorio, diversificar la oferta turística, reducir la estacionalidad y crear empleo más estable. Un turismo que protege el patrimonio natural, genera oportunidades en el interior y demuestra que crecer mejor es posible", ha defendido.