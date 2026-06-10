Dos años de cárcel por agredir sexualmente a la niñera menor de edad de sus hijos en Sevilla

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condena a un varón a la pena de dos años de prisión por la comisión de un delito de agresión sexual contra una joven, que en el momento de los hechos era menor de edad. Se trata de la niñera que, junto a otra chica, cuidaba de sus hijos mientras él asistía a una cena de empresa.

Según detalla el relato de hechos probados de la sentencia, la agresión tuvo lugar cuando el encausado, identificado como Marcos R. R., regresó a su domicilio particular después de haber participado en un evento de su compañía en el que además bebió en exceso. Al concluir la labor de las dos jóvenes como cuidadoras de los menores y prepararse para abandonar la vivienda, el sujeto tomó la iniciativa y se ofreció con insistencia a acompañarlas hasta su propio domicilio, a sabiendas de que ambas iban a quedarse solas en dicho inmueble. Durante el trayecto, el hombre comenzó a dirigir comentarios de índole personal a una de ellas, manifestando abiertamente que "era muy guapa" y que "tenía el pelo muy bonito", actitudes que preludiaban lo que ocurriría a continuación.

Una vez que llegaron al destino, el condenado no se limitó a despedirse en el umbral, sino que insistió en entrar al interior de la vivienda. Tras acceder al inmueble, el individuo tomó asiento en el sofá del salón, colocándose deliberadamente muy cerca de la chica a la que había estado elogiando. Fue en esa situación de vulnerabilidad cuando, "después de darle un beso sin que lo consintiera", aprovechó el desconcierto para introducir su mano por debajo de la ropa que ella vestía y perpetrar la agresión.

La menor trató de defenderse

A pesar de la repentina acción del agresor, la menor trató de apartar la mano del hombre para defenderse y detener el ataque. Sin embargo, el condenado no desistió de su actitud y volvió a intentar mantener relaciones de naturaleza sexual con la joven. Fue entonces cuando la amiga de la víctima intervino, obligando al individuo a que cesara su agresión.

A lo largo del proceso judicial y con anterioridad a la celebración de la vista oral, el juzgado competente ya había impuesto al hombre una medida cautelar de alejamiento, dictaminando la prohibición estricta de acercarse a la víctima a una distancia inferior a los 300 metros. De igual modo, y como parte de los atenuantes, el acusado procedió a consignar la cantidad de 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil e indemnización para reparar el daño causado.

Finalmente, el dictamen judicial expone de manera concluyente que la sucesión de estos actos conforma un claro delito de agresión sexual con penetración vaginal. Por ello, el tribunal ha procedido a imponer al sujeto la condena de dos años de privación de libertad.