El incendio de Huelva escala a emergencia nivel 2 y obliga a la activación de la UME

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2, el incendio declarado en un paraje de Villanueva de los Castillejos (Huelva), que afecta también a San Bartolomé de la Torre. La evolución del fuego ha llevado además a activar la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la previsión de un escenario más complejo por un cambio de viento este miércoles.

La incorporación de la UME se suma al dispositivo del Plan Infoca, el Consorcio de Bomberos de Huelva y la Guardia Civil. Sus labores se centrarán en fuego técnico y apoyo con maquinaria pesada, incluyendo bulldozers, autobombas y nodrizas, con el objetivo de contener la evolución del incendio en las zonas más activas.

El consejero ha señalado que la decisión responde a la previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

Evacuaciones y realojos

En cuanto a la población afectada, durante la noche han permanecido 100 personas desalojadas, sin previsión de regreso. Por otra parte, los 22 temporeros alojados en el pabellón de San Bartolomé ya han regresado a sus casas, al igual que 250 personas realojadas previamente.

Sin embargo, 26 personas continúan desalojadas en La Venta del Cazador, en el término municipal de Gibraleón, dentro del dispositivo de evacuación activo.

Intenso trabajo durante toda la noche en el puesto de mando avanzado del #IFVillanuevaDeLosCastillejos en San Bartolomé de la Torre #Huelva Efectivos de #EMA @Plan_Infoca y @umegob se centraron en frenar el flanco izquierdo, el más amenazado por el cambio de viento previsto. pic.twitter.com/rJ1T4zzcO5 — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) June 10, 2026

Un incendio condicionado por el viento

La evolución ha pasado de un escenario favorable a otro más adverso. Según la información aportada, las rachas de viento superiores a lo previsto han reactivado varios focos, especialmente en el frente izquierdo, la cola y la cabeza del incendio.

Estas reactivaciones han impulsado el avance del fuego desde el flanco izquierdo hacia zonas de mayor potencial de expansión, con especial preocupación por el desplazamiento hacia el norte.

👩‍🚒 La @UMEgob ha trabajado ya toda la noche en el #IFVillanuevaDeLosCastillejos 🚒 Unidades del Segundo Batallón de Sevilla están desplegadas y muy pendientes de la evolución del viento previsto para hoy para poder controlar el fuego. 💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/rGhJypBAZY — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 10, 2026

La mayor incertidumbre se centra en este miércoles, cuando se espera un giro del viento hacia el noroeste entre las 11:00 y las 12:00 horas. Este cambio podría modificar por completo el comportamiento del incendio, haciendo que la cola pase a actuar como cabeza y reactivando su avance hacia zonas más altas.

Las previsiones apuntan a rachas que podrían superar los 40 km/h, lo que complicaría de nuevo las labores de extinción y podría favorecer la expansión hacia áreas próximas al incendio de Alosno, ya extinguido.

Medios desplegados en la zona

Tras la retirada de los medios aéreos con la caída del sol, permanecieron en el terreno 150 efectivos, apoyados por 16 vehículos autobomba y una nodriza. A lo largo del día de ayer trabajaron en el dispositivo un total de 344 profesionales, con 245 efectivos del Infoca, más de 92 vehículos y más de 25 medios aéreos desplegados en las horas de mayor actividad.

El consejero ha subrayado la coordinación entre administraciones y la participación de los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón en la toma de decisiones. También ha destacado la colaboración de Extremadura y de la Administracción del Estado desde el inicio del incendio.