Vox estudia fórmulas para entrar en el Gobierno andaluz sin ocupar consejerías

Las negociaciones entre PP y Vox en Andalucía han arrancado de manera oficial esta semana, a unas horas de que este jueves se constituya el Parlamento Andaluz, que dará algunas pistas de cómo van los contactos. El reparto de la Mesa será clave para conocer si hay sintonía entre ambos. A partir de ahora entran en juego los equipos de ambos partidos para perfilar medidas y el reparto de cargos. La estrategia podría diferir a la acordada en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Juanma Moreno está a dos escaños de la mayoría absoluta, tras lograr 53 del total de 109 escaños. Los de Santiago Abascal sumaron 15, pero se quedaron por debajo del 14% de voto, su cifra más baja de este ciclo electoral, de ahí que las exigencias puedan ser menores a las planteadas para María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.

Fuentes de ambos partidos conocedoras de los contactos admiten que "se estudian fórmulas alternativas a la entrada de Vox en el Gobierno Andaluz a través de consejerías". Es decir, podrían ocupar cargos intermedios de menor nivel, como viceconsejerías o secretarías generales, sin la exposición pública que supone estar en el primer nivel ejecutivo en una comunidad tan importante, donde cualquier error tiene mucha más repercusión que en el resto de regiones.

El peso de la gestión

Andalucía es la comunidad más poblada de España, con más de nueve millones de habitantes, y maneja uno de los presupuestos más altos, con una administración que se extiende por hasta ocho provincias. La habitual falta de cuadros de Vox para designar personal de confianza se agrava en un territorio tan vasto, lo que dificulta su entrada en el Gobierno a través de consejerías.

Se produciría, además, cuando se acercan futuras citas electorales, como las municipales y autonómicas de mayo de 2027, a falta de conocer la fecha de las generales. Para consolidar sus respectivos espacios electorales, PP y Vox deberán marcar distancias tras pactar en tres comunidades, por lo que Andalucía podría ser el primer escenario que acoja ese distanciamiento.

Eso sí, Vox defenderá la necesidad de "respetar a nuestros votantes" y disponer de una representación "proporcional a los 15 escaños que tenemos", no sólo a los dos que necesita el PP para poder gobernar. "Juanma Moreno dispondrá de una mayoría de casi 70 diputados, no sólo los 55 de la mayoría absoluta", defienden en la dirección de Vox.

El propio Alberto Núñez Feijóoo evitó hablar de "cesiones" o "proporcionalidad" ante la Junta Directiva Nacional del PP posterior a la jornada electoral, a diferencia de lo ocurrido en las otras tres comunidades. Incluso los presidentes autonómicos que ya habían pactado con Vox defendieron que el caso del 'barón' andaluz era distinto al de Extremadura, Aragón o Castilla y León por tener una mayoría muy amplia, apelando a Vox para que no entrara en el Gobierno.

Las medidas

En lo que no habrá diferencias es en lo referente a las medidas, adaptadas en algunos casos al territorio. La "prioridad nacional" estará incluida en los acuerdos. Vox lo marca como línea roja y el PP andaluz asume que tendrá que "tragar", pese a las duras críticas que vertió Moreno contra el concepto, llegando a ironizar con la "prioridad andaluza" en plena resaca electoral.

El rechazo a las políticas verdes y a la instalación de paneles solares también formarán parte de las medidas que Vox exigirá pactar, como ya ocurrió en Aragón, al igual que el endurecimiento de las políticas migratorias, en una región que es receptora neta de inmigrantes, especialmente de menores no acompañados.