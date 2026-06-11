Vox se queda fuera de la Mesa del Parlamento de Andalucía que estará compuesta por PP y PSOE

El Parlamento Andaluz ha arrancado este jueves la XIII legislatura andaluza con la constitución formal de su Mesa, compuesta por siete miembros, de los que cinco son del PP-A y dos del PSOE-A, de manera que se han quedado fuera de la misma Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. El diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre repite en esta nueva legislatura como presidente de la Cámara, de la que ya estuvo al frente en la XII legislatura.

La constitución de la Mesa del Parlamento ha evidenciado que no se ha cerrado un acuerdo entre PP-A y Vox de cara a su composición. Y como adelantaba Libertad Digital este jueves este gesto demuestra la falta de "sintonía" entre ambas formaciones condenadas a entenderse si Juanma Moreno quiere ser reelegido como presidente de la Junta de Andalucía. En las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, el PP-A obtuvo 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta, lo que lo ha obligado a iniciar conversaciones con Vox previas a la constitución de la Cámara. Sin embargo, los de Santiago Abascal en otras regiones en las que han tenido que pactar con el PP la investidura han priorizado ésta a ocupar cargos en las Cámaras regionales.

Este mismo jueves, previamente a la constitución del Parlamento, tanto fuentes del PP-A como de Vox han trasladado que no había cerrado ningún acuerdo sobre la composición de la Mesa de la Cámara, lo que se ha confirmado con el resultado de las votaciones. Sin embargo, ambos partidos estudian "fórmulas alternativas" a la entrada de Vox en el Gobierno de Moreno. Sería como "cargos intermedios de menor nivel, como viceconsejerías o secretarías generales, sin la exposición pública que supone estar en el primer nivel ejecutivo".

A su llegada al pleno constitutivo --que se ha desarrollado en la Sala Alberto Jiménez Becerril por estar el plenario tradicional en obras-- el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a la pregunta de los medios de comunicación sobre si está cerca el acuerdo para su investidura con Vox, ha respondido: "No hemos empezado realmente".

La Mesa ha quedado definitivamente compuesta por cinco miembros del PP-A, que cuenta con la mayoría absoluta, y dos del PSOE-A. Los tres vicepresidentes elegidos han sido Ana María Mestre (diputada del PP-A por Cádiz) como vicepresidenta primera; Fernando López Gil (diputado del PSOE-A por Cádiz), como vicepresidente segundo, y Manuel Andrés González (diputado del PP-A por Huelva) como vicepresidente tercero.

En cuanto a los tres secretarios de la Mesa elegidos son: El diputado electo del PP-A por Málaga José Ramón Carmona, y las parlamentarias del PSOE-A y del PP-A por Granada y Almería Olga Manzano y Julia Ibáñez, respectivamente, como primero, segunda y tercera.

Juanma Moreno ha optado por la continuidad en los miembros del PP-A en la Mesa de la XIII Legislatura, respecto a la XII legislatura, ya que, aparte de Aguirre como presidente, repiten Mestre, González y Carmona, mientras que Ibáñez se estrena en este órgano rector. Los dos miembros del PSOE-A en la Mesa de la XIII legislatura se estrenan.

Se da la circunstancia de que en 2022 en la XII legislatura, pese a su mayoría absoluta tras las elecciones, el PP-A sí aportó sus votos en la sesión constitutiva para que Vox tuviera un representante en la Mesa, concretamente, la vicepresidencia tercera, ocupada por Cristina Jiménez. En esta ocasión, sin mayoría absoluta, PP-A no ha aportado sus votos para que Vox obtuviera un puesto, pese a que ha propuesto nombres tanto para vicepresidencia como para secretaría.

Así, la mayoría con que cuenta el PP-A en la Mesa de la XIII legislatura es mucho más amplia de la obtenida en las urnas, ya que cuenta incluso con un miembro más que en la anterior legislatura, cuando tenía mayoría absoluta.