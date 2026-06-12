Dimite el interventor general de Andalucía por sus vínculos con la trama de la socialista Leire Díez

El interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa Teva ha presentado su dimisión del cargo, que ocupaba desde enero de 2025 tras su nombramiento por el Consejo de Gobierno Andaluz. Figueroa, cuya renuncia ha sido adelantada por El Independiente, aparece citado de forma expresa en una de las libretas intervenidas a la exmilitante socialista por la Guardia Civil, donde Leire Díez anotó de su puño y letra: "Él va a ser nuestros ojos en la SEPI", junto a las siglas MAF, correspondientes a quien entonces ocupaba la Dirección de Participadas III de la SEPI.

La documentación publicada por este periódico sitúa a Figueroa como una de las principales fuentes de información de Díez sobre el funcionamiento interno de la SEPI y, en particular, sobre la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para rescatar compañías afectadas por la pandemia.

Según fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, la renuncia está motivada por "motivos personales" y ha sido aceptada de forma inmediata por el departamento competente. El Ejecutivo Andaluz en funciones tiene previsto abordar su sustitución en la próxima reunión del Consejo de Gobierno, prevista para el miércoles 17 de junio.

Figueroa dependía orgánicamente de la Consejería anteriormente citada, donde ejercía como máximo responsable de la Intervención General de la Junta. El ya exinterventor fue nombrado para el cargo el 8 de enero de 2025 y contaba con una larga trayectoria dentro de la Administración Autonómica Andaluza, especialmente en el ámbito del control financiero y la gestión presupuestaria.

Trayectoria en la Junta y paso por la SEPI

Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, Figueroa ha desarrollado su carrera en distintos puestos de responsabilidad.

Ha sido interventor delegado en varias Consejerías, además de responsable de control financiero y del gasto sanitario en la Intervención General de la Junta y en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Posteriormente, ocupó la dirección general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Antes de su nombramiento como interventor general, trabajó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde fue director de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente.

Contexto de su etapa en la SEPI

Su paso por la SEPI coincidió con la presidencia de Vicente Fernández Guerrero, quien fue posteriormente investigado en el marco del caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, reabierto por la Audiencia Provincial de Sevilla. Fernández había sido nombrado presidente de la SEPI en 2018 tras el cambio de Gobierno derivado de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Ejecutivo Central.

El nombre de Miguel Ángel Figueroa ya había aparecido en el debate político en el Senado a principios de año, cuando se abordaron presuntas irregularidades en la SEPI durante la etapa de Vicente Fernández. En aquella comparecencia, se aludió a su trayectoria dentro del organismo estatal y a su posterior incorporación a cargos de responsabilidad en la Administración Andaluza.