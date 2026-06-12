Las negociaciones entre Partido Popular y Vox en Andalucía siguen sus cauces y con ellas queda aún más claro la falta de sintonía entre ambas formaciones después de que los de Abascal se quedasen fuera de la Mesa del Parlamento de Andalucía que estará compuesta por PP y PSOE. Del mismo modo, han quedado también nítidas las exigencias de la formación de Santiago Abascal para hacer presidente a Juanma Moreno. Como ya adelantó Libertad Digital, Vox está estudiando fórmulas para entrar en el gobierno andaluz sin tener que ocupar consejerías, aunque ahora reconocen que quieren tener poder significativo en la consejería que se encargue de la desregulación.

En este sentido, los de Abascal, que marcan como línea roja la prioridad nacional, pretenden incluirla en dicho pacto de gobierno, -algo que no comparte Juanma Moreno- además de poner coto a la inmigración masiva y a la acogida de menas -menores extranjeros no acompañados-, además de acabar con las políticas verdes y la regulación excesiva que están dañando al campo. En una entrevista en '24 horas de RNE', José María Figaredo, el portavoz nacional de Economía de Vox, ha vuelto a trasladar que estos "puntos fuertes" son claves para "desmantelar del todo el socialismo" en la región.

Figaredo ha evitado avanzar más detalles de la negociación ni tampoco ha situado ninguna fecha concreta, aunque ha advertido que para Vox "los principales problemas que afectan a la región están directamente relacionados con la inmigración, con la sobreregulación al campo y con la sobreregulación en general". "Siendo esos los principales problemas, es evidente que pueden imaginarse ustedes que serán también los principales puntos fuertes de esta negociación", ha añadido.

"No queremos colocar a amigos como hace Sánchez"

Preguntado por las relaciones con el Partido Popular de Juanma Moreno o la composición de la Mesa del Parlamento, donde Vox no ha conseguido representación, Figaredo ha respondido que "no podemos agarrarnos a cuitas personales y discusiones personales": y ha insistido que el objetivo es "mejorar la vida de los andaluces". El diputado de Vox, que ha recordado que aún no existe ningún acuerdo, ha insistido que no les "importa" y ha apuntado que "el objetivo no está en tener una silla o dos sillas". Ha indicado que el objetivo de su formación no es colocar a amigos en empresas públicas "como hace Pedro Sánchez".

El hecho de quedarse fuera demuestra la falta de "sintonía" entre ambas formaciones. Y es que, se da la circunstancia de que en 2022 en la XII legislatura, pese a su mayoría absoluta tras las elecciones, el PP-A sí aportó sus votos en la sesión constitutiva para que Vox tuviera un representante en la Mesa, concretamente, la vicepresidencia tercera, ocupada por Cristina Jiménez. En esta ocasión, sin mayoría absoluta, el PP no ha aportado sus votos para que Vox obtuviera un puesto, pese a que ha propuesto nombres tanto para vicepresidencia como para secretaría.

"Cuando haya un acuerdo, ese acuerdo estará destinado a cambiar la vida y cambiar las cosas que están generando zozobra en Andalucía", ha continuado Figaredo, que no obstante ha apostado por acceder a consejerías como la de Desregulación en Aragón.

"Lógicamente en las negociaciones se quiere posición de poder. Sin posiciones de poder, no hay manera posible de cambiar las cosas", ha añadido Figaredo, al tiempo que ha reconocido que en Vox son "conscientes de los votos que tenemos". "Pero en consonancia queremos que tengan un impacto en el Gobierno", y "no colocar a los amigos como hace Pedro Sánchez", ha zanjado.