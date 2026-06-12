La juez investiga por homicidio imprudente el accidente de tren en Adamuz

La titular del Juzgado de Instrucción de Montoro que dirige la investigación sobre el accidente de tren del pasado 18 de enero en el término municipal de Adamuz -Córdoba- ha centrado las pesquisas en la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Este suceso, donde 46 personas perdieron la vida, ha conmocionado a la opinión pública y ha motivado una exhaustiva revisión de los protocolos en la infraestructura.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han precisado que la calificación penal en esta fase de la instrucción no es definitiva. En cualquier procedimiento de esta naturaleza, los tipos delictivos imputados pueden sufrir modificaciones a medida que se practican nuevas diligencias, se recaban pruebas periciales o se toma declaración a los testigos y posibles investigados. No obstante, las mismas fuentes subrayan que el homicidio y las lesiones por imprudencia han constituido el eje central de la causa desde su apertura.

Aunque en el auto de incoación inicial no se detallaba de forma explícita esta tipificación penal, los pronunciamientos judiciales posteriores han ido acotando el objeto del proceso. Un ejemplo claro de ello es el reciente dictamen de la magistrada, concretamente "el auto resolviendo sobre la admisión de las acusaciones populares", donde ya hace referencia expresa a estos ilícitos. La personación de diversas partes como acusación popular subraya el enorme interés de la sociedad por esclarecer las causas que rodearon este siniestro.

El avance de la instrucción requerirá ahora el análisis minucioso de elementos técnicos fundamentales, tales como los registros de las cajas negras del convoy, las telecomunicaciones y los informes periciales sobre la vía. Determinar si existió una negligencia humana o un fallo mecánico evitable será clave para depurar las responsabilidades penales derivadas de los 46 fallecimientos y de la multitud de heridos que dejó el descarrilamiento.

El total esclarecimiento de los hechos llevará tiempo y un trabajo pericial extraordinariamente complejo. La justicia deberá establecer con meridiana precisión la cadena de acontecimientos acaecidos aquel 18 de enero. Mientras tanto, la instructora continuará recabando todos los indicios necesarios para garantizar que la causa culmine con un relato de hechos probado y riguroso, acorde a las exigencias procesales del Estado de Derecho frente a un suceso de semejante magnitud.