Se estrella en Sevilla una avioneta que fumigaba contra el virus del Nilo Occidental

El piloto de una avioneta adscrita a los tratamientos aéreos de control de mosquitos vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO) realizado por la Diputación de Sevilla ha resultado herido tras sufrir un accidente en la localidad sevillana de Isla Mayor este martes, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 06:58 horas, cuando, durante las maniobras de despegue, una rueda trasera de la aeronave se ha enganchado en los cables del tendido eléctrico y se ha precipitado al suelo cuando no se encontraba a mucha altura, en una pista próxima a la carretera A-8053.

El piloto ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con un corte en el brazo y dolor en el tórax de carácter leve, y ha permanecido consciente en todo momento.

Intervención

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de la Diputación de Sevilla, mientras que personal técnico ha procedido a la extracción del combustible del aparato y Bomberos ha protegido la aeronave con espumógeno. El 112 ha alertado, asimismo, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al Centro de Coordinación y Rescate, junto a la compañía Endesa.

La Diputación de Sevilla ha anunciado que, a pesar del incidente, continuará con la programación prevista de trabajos de fumigación en arrozales, dentro del Plan de vigilancia y control de vectores que desarrolla la Diputación de Sevilla en 15 municipios de la provincia. Los mismos se desarrollarán con drones en aquellas zonas en las que no se pueda acceder con avioneta.