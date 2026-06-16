Sevilla instala chips en sus palmeras para frenar los robos que ya cuestan 5.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado el robo de árboles en los últimos días. En concreto, el Consistorio ha denunciado la desaparición sistemática de ejemplares de palmera real cubana, una especie perteneciente a la familia de las arecas. Los ejemplares se encontraban plantados en la mediana de la avenida Aeronáutica, situada en el barrio de Sevilla Este, más específicamente en el tramo cercano al Hotel Vértice. Durante las últimas dos semanas, los servicios municipales han contabilizado la pérdida de aproximadamente una decena de estos ejemplares.

El impacto de estas acciones vandálicas no es menor, dado que se trata de una especie que posee un elevado valor ornamental. Según han detallado fuentes municipales, tras la evaluación realizada por los técnicos de Parques y Jardines, cada uno de estos árboles supone un desembolso aproximado de 500 euros para las arcas públicas. Por lo tanto, el perjuicio económico acumulado derivado de estas sustracciones se sitúa ya en el entorno de los 5.000 euros.

Chips localizadores

Ante la gravedad y la reiteración de estos incidentes, el servicio municipal ha decidido tomar medidas drásticas. Además de haber presentado varias denuncias formales ante las autoridades competentes, el Consistorio ha optado por instalar dispositivos de geolocalización ocultos en el interior de algunos ejemplares. El objetivo de la colocación de estos chips localizadores es rastrear el destino de las plantas sustraídas en el caso de que los delincuentes intenten perpetrar nuevos hurtos en la zona.

Gracias a la colaboración ciudadana, la investigación policial ha experimentado un avance significativo en los últimos días. Un testigo presencial logró alertar al servicio municipal y facilitó fotografías de una persona "que estaría, supuestamente, vinculada con estos hechos". Estas pruebas gráficas se han complementado con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la red de autobuses urbanos en la citada avenida. De hecho, el pasado martes, este mismo testigo volvió a dar la voz de alarma al detectar a un individuo intentando arrancar otra palmera de la mediana. La rápida intervención policial logró frustrar el robo en el último momento.

Desde la administración local subrayan que las diligencias se mantienen "en fase de investigación". Aunque el patrón de actuación evidencia un mismo modus operandi, las autoridades señalan que, por cautela, "sólo puede hablarse de evidencias directas en al menos dos casos". El equipo de gobierno insiste en que estos actos constituyen un "grave acto contra el patrimonio verde de la ciudad" y representan un perjuicio innegable para el conjunto de los ciudadanos.

A esta oleada de robos se suma un nuevo episodio delictivo notificado el pasado viernes en otro punto de la capital andaluza. En esta ocasión, el escenario ha sido el Parque de San Jerónimo, de donde han desaparecido alrededor de un centenar de plantas ornamentales de la variedad 'SunPatiens'. Este hurto añadido ha generado unas pérdidas cercanas a los 400 euros. El Ayuntamiento lamenta profundamente que este tipo de actuaciones no solo provoquen un daño financiero directo, sino que también deterioren de forma visible unos espacios de uso público destinados al disfrute de todos.