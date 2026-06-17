Declarado un incendio en Carboneras: el Infoca moviliza un gran dispositivo contra las llamas

El Plan Infoca trabaja desde la mañana de este miércoles en sofocar un incendio declarado en el paraje El Saltador, en el término municipal de Carboneras (Almería). Allí mantiene desplegados varios medios aéreos y terrestres para tratar de sofocar las llamas.

Según ha informado el dispositivo a través de 'X', el fuego se declaró a las 09:50 con una primera movilización de medios aéreos, terrestres y personal técnico, que fue reforzada a las 10:30 con la incorporación de un segundo helicóptero semipesado y un tercer grupo de bomberos forestales.

🗓️17/06/2026 🕗 09.50 h. 🔴 DECLARADO | Incendio en #Carboneras, #Almería

📌 #IFCarboneras, en paraje Saltador MEDIOS:

🚁 1 semipesado

🛩️ 2 carga en tierra

👩‍🚒 2 grupos de bomberos forestales, 1 grupo de apoyo, 1 técnico de operaciones, 1 agente medioambiental

🚒 1 autobomba pic.twitter.com/lHwTi5mfzf — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) June 17, 2026

Ante la evolución de las llamas, a las 12:30 horas el Plan Infoca ha elevado a ocho los medios aéreos movilizados para sofocar el incendio. En concreto cuenta con un helicóptero pesado, cuatro semipesados, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

Este fuego se produce en plena época de máximo riesgo después de un inicio de año que no ha sido sencillo. Desde enero el Infoca ha tenido 25 intervenciones en Almería. Han sido 16 conatos y nueve incendios con más de 471 hectáreas quemadas.

De hecho, antes del inicio del periodo de máximo riesgo, la provincia ya había registrado cinco incendios forestales en los últimos diez días de mayo, el mayor de ellos el originado el 21 de mayo en el paraje 'El Pocico', en la zona minera de La Vagoneta, que afectó a unas 223,57 hectáreas entre los términos de Almería y Huércal de Almería.